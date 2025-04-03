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川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普2日簽署「對等關稅」的行政命令。路透
美國總統川普2日簽署「對等關稅」的行政命令。路透

川普政府主要根據其貿易逆差計算出一系列新關稅，彭博資訊評論，與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而馳。

在周三晚上發表有關關稅計算方法的聲明中，美國貿易代表詳細介紹了一個公式，是根據美國人口普查局2024年數據，將一國對美國的貿易順差除以其出口總額，再將該比率除以2，得到善意打折的「關稅率」。

例如，去年中國大陸對美國的貿易順差為2,950億美元，出口總額4,380億美元，比率為68%，再除以2，所以中國的關稅率是34%。同樣的計算也能得出日本、南韓和歐盟等其他經濟體的關稅率。

與美國存在貿易逆差的國家並未倖免，無論如何都面臨10%的基準稅率。貿易持平的國家也如此。

根據美國貿易代表辦公室的聲明，雖然它在技術上可以計算出實際壁壘的稅率，但用上述公式更能實現川普降低貿易逆差的目標。

在川普宣布前，關稅的計算方法不為外界所知。更令人困惑的是，川普公布的稅率與他簽署行政命令時附件略有不同，例如，南韓在川普拿出來的板子上，關稅率是25%，但在附件中是26%。

那塊板子上顯示出「美國被課徵的關稅，包括貨幣操縰和貿易壁壘」的稅率，以及隔壁一欄「美國打過折的對等關稅」。但實際使用的公式卻不是白宮原先說好的計算方式。

在2月13日關於對等關稅的備忘錄，川普下令進行「全面的分析，審視美國與所有貿易夥伴的非對等貿易關係」，包括他們的關稅、稅收、非關稅壁壘、貨幣操縱，以及任何其他「會對市場准入施加不公平限制或對公平競爭造成結構性障礙」的做法。

川普的公式還包括另外兩個參數，進口需求價格彈性和關稅傳導率，但被設定為實際上會互相抵消的數字，分別是4和0.25，合起來等於乘以1。

美國計算對等關稅的公式。彭博資訊、美國貿易代表辦公室
美國計算對等關稅的公式。彭博資訊、美國貿易代表辦公室

川普 關稅

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