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關稅戰加劇美歐緊張局勢 盧比歐首次北約行蒙陰影

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天飛往歐洲參與北大西洋公約組織（NATO）會議，美國盟友今天將敦促他闡明華府對北約和烏克蘭的計畫，但他首次北約之行可能會被日益加劇的貿易戰陰影所蓋過。

法新社報導，美國總統川普因質疑北約的集體防衛誓言、接觸歐洲的宿敵俄羅斯，並威脅加拿大和丹麥的領土，已動搖了西方安全根基。

善變的川普今天宣布將打擊盟友並可能引發報復的關稅措施，進一步加劇跨大西洋緊張局勢。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）說：「我知道，舉例來說，大西洋這邊的盟友就美國對北約的長期承諾感到擔憂。」

「但我完全相信，這個聯盟與美國共存。他們的承諾是絕對明確的。」

北約的其他31個成員國將極力把貿易爭端與為期兩天的會議議題區分開來，將討論北約的未來和烏克蘭戰爭，烏克蘭外交部長也將參加此次會議。

川普宣布備受關切的全球大規模關稅措施，這是他試圖重塑世界經濟秩序，並粉碎數十年來推動自由貿易努力的一部分。在川普做此宣布後不久，盧比歐（Marco Rubio）從安德魯空軍基地（Andrews AirForce Base）搭機前往歐洲。

歐洲盟友已警告做出對等回應，儘管已脫歐的英國也表示，將在尋求與華府達成貿易協議的過程中謹慎行事。

盧比歐用詞比川普更為委婉。但在出發前，他表示川普是對的，「全球貿易狀況對美國完全不公平」。

盧比歐3月接受福斯新聞電台（Fox News Radio）訪問時表示：「所以我理解為什麼這些國家都不高興，因為他們享有很好的協議，並且希望繼續保持下去。」

盧比歐將參加在布魯塞爾舉行的外長會議，為6月在海牙召開的北約領袖峰會做準備。

川普 關稅

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