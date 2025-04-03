川普宣布36%對等關稅 泰國準備好方案與美國談判

美國總統川普（Donald Trump）對各國家地區宣布對等關稅稅率，泰國遭徵36%關稅，泰國總理貝東塔說已準備好方案，提供誘因促使美國和泰國談判；商業部表示考慮降低美國產品進口到泰國的關稅，並增加進口美國商品數量。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天早上發布聲明表示，泰國出口商應尋找具有潛力的新市場，以降低對單一市場的依賴；泰國政府已認知到風險，並準備相對應的補救措施，以支持那些以美國為主要市場的泰國出口商。

聲明指出，泰國政府已準備好在適當時機與美國政府展開對話，以達到公平貿易平衡，把對2個經濟體的干擾降到最低；泰國在1月6日成立「美國貿易政策工作小組」，過去3個月，工作小組和公私部門合作提出方案，目標在於提供足夠誘因，以促使美方願意與泰方進入談判。

泰國政府希望能把對農民、消費者和相關產業的影響降至最低，泰國也可藉此機會進行產業結構調整，降低生產成本，提升某些行業的長期競爭力。

聲明提到，泰國有足夠的潛力成為美國「友岸外包」（Friend-Shoring）戰略中的重要合作夥伴，例如在農業與食品領域，泰國可進口美國農產品，加工後再出口至全球市場；在高科技產業方面，泰國是全球重要的硬碟生產基地，這對於美國的數據中心及人工智慧產業發展具有戰略上的重要性。

泰國商業部常務次長伍提凱（VuttikraiLeewiraphan）昨天表示，泰國考慮降低美國產品進口到泰國的關稅並增加進口美國商品數量，以緩解貿易逆差，可能的商品包括動物飼料、大豆、牛肉、酒類及飛機；泰國航空（Thai Airways）正在評估租賃或購買美國製造的飛機，而能源部也會與美方洽談進口原油、石化產品、天然氣及液化天然氣。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導指出，泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）表示，私營企業需要制定 全面應對計畫，準備應對美國對泰國等產業關稅上調。

泰國商會（Thai Chamber of Commerce）主席普伊（Poj Aramwattananont）建議，泰國應增加美國的農產品，如玉米、大豆、海產品、動物內臟、威士忌、葡萄酒及能源產品，以平衡雙邊貿易關係。