川普對等關稅連「澳洲無人島」都不放過！澳總理嘆：沒有地方是安全的

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，對185個國家和地區課徵至少10%至50%不等的關稅，其中甚至包括澳洲無人島，島上僅有海豹、企鵝等動物棲息，卻仍被美國課徵10%基準關稅，令澳洲總理大感意外。

衛報、Axios報導，位於印度洋上的無人島、屬於澳洲的外島領地「赫德島與麥克唐納群島」（Heard and McDonald Islands）也無法逃過川普這波關稅攻勢，要被美國課徵10%最低基準關稅。

這2座被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的火山無人島，距離澳洲本土超過3200公里，是世界上最偏遠的地區之一，島上僅有海豹、企鵝和其他鳥類棲息，人類若想上島還須申請許可證。出口數據顯示，該地區確實有漁業資源，但沒有任何建築或人類居住。

白宮官員表示，將該地區列入關稅名單的理由，是因其屬於澳洲領土的一部分。

根據世界銀行的出口統計數據，2022年美國從赫德島與麥克唐納群島進口價值140萬美元（約新台幣4636萬元）的商品，主要類別為「機械與電子產品」，但具體內容不明。在過去5年，美國從該地區的進口額介於1.5萬至32.5萬美元之間，數額相對較小，卻仍被納入關稅範圍。

另一個受波及的澳洲領地是諾福克島（Norfolk Island），被徵收29%關稅，比澳洲本土地區高出19個百分點。

據報導，諾福克島人口為2188人，距離雪梨約1600公里。數據顯示，該島2023年向美國出口總額達65.5萬美元商品，其中主要產品為價值41.3萬美元的皮革鞋類。

但諾福克島行政官員普蘭特（George Plant）對此數據提出質疑，稱「諾福克島沒有已知的對美出口，也沒有關稅或任何已知的非關稅貿易壁壘影響進口到諾福克島的商品。」

對此，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2日訝異表示，諾福克島的關稅多達29%，不確定諾福克島是否是美國這個龐大經濟體的貿易競爭對手，但代表「地球上沒有任何地方是安全的。」