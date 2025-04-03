范德賴恩：川普關稅混亂 談判失敗歐盟將祭對策

歐盟執委會主席范德賴恩回應川普「對等關稅」，認為這對全球經濟是重大打擊，尤其是脆弱國家，且通膨將衝擊所有消費者，並批評美國作法「亂中無序」，若與美國談判失敗將祭出進一步對策。

美國總統川普宣布橫掃全球180國的「對等關稅」，歐洲聯盟將被課徵20%關稅。正出訪中亞的歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在烏茲別克第2大城撒馬罕（Samarkand）發表回應談話。

范德賴恩說，她深切遺憾川普作此選擇，全球經濟的不確定性將螺旋式上升，並引發保護主義進一步興起。

她提到，一些最脆弱的國家如今面臨最高的美國關稅，全球消費者將立即受到傷害，數百萬計民眾將面對更高的日常生活帳單，從醫療到交通成本都將增加，通膨將上升。

范德賴恩說，大大小小的所有企業都將自第一天開始受苦，從更大的不確定性、供應鏈干擾到繁重的官僚作業，尤其在美國作生意的成本將劇烈增加。

她批評，「更重要的是，混亂中似乎沒有秩序。隨著所有美國貿易夥伴都受到打擊，沒有明確途徑可度過正在形成的複雜和混亂」。

她同意川普認為其他人正在不公平的利用現有的貿易規則，並願共同努力讓全球貿易體系適應現實，但強調「將關稅作為你的第一個和最後一個工具，並不能解決這個問題」。

范德賴恩重申，歐盟一直準備與美國談判，以消除跨大西洋貿易的任何剩餘障礙，但同時也準備好回應，包括正在敲定第一輪應對美國鋼鐵關稅的反制措施。

川普對全球鋼鐵加徵25%關稅後，歐盟表示將在13日施行對美國農產品等一籃子商品的第一波反制關稅，目前仍在與成員國敲定貿易報復的最後清單。

范德賴恩表示，若與美談判失敗，將有進一步對策保護歐盟企業及人民。同時，歐盟還將密切關注美國關稅可能產生的間接影響，「因為我們無法吸收全球過剩產能，也不會接受市場傾銷」。

范德賴恩向美國訴求「還有另一條路可走，現在透過談判解決還不會太遲」，「我們將努力減少障礙，而不是提高障礙。讓我們從對抗轉向談判」。

對於歐洲，她則喊話團結因應。「我知道你們之中許多人對我們最長期的盟友感到失望。歐洲擁有度過這場風暴所需的一切，我們在一起，如果你對付我們其中之一，你就是對付我們所有人」。

她強調，擁有4億5000萬消費者的歐盟單一市場是動盪時期的安全港。

范德賴恩表示將保護受美國關稅衝擊的部門，包括上周歐盟執委會提出進口鋼鐵免稅限額的新措施，並將繼續與鋼鐵、汽車和醫藥產業進行戰略對話。

她在談話最後向國際訴求，表示將持續與關心公平貿易及國際規則的國家連結。

范德賴恩近數月來積極出訪各地，強化歐盟的貿易和外交關係，明天她將與中亞5國舉行首次的歐盟-中亞高峰會。