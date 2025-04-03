川普宣布課24%對等關稅 大馬：持續溝通不考慮報復

美國總統川普宣布對馬來西亞課24%對等關稅。大馬投貿部聲明指出，正積極與美方溝通，尋求能夠維護自由公平貿易精神的解決方案，馬來西亞並未考慮採取報復性關稅措施。

根據投資、貿易和工業部聲明，美國關稅政策影響許多國家，對全球貿易和經濟成長造成重大影響，大馬內閣最近成立國家地緣經濟指揮中心，評估美國這次關稅調整影響，考慮採取多方面策略，減輕對經濟與產業影響。

聲明表示，川普宣布對等關稅對全球貿易形成重大挑戰，大馬雖尊重這種主權決策，但堅信能透過建設性對話達成互利的經濟關係，並致力保護馬來西亞的經濟利益，維持與美國的強大貿易關係。

聲明指出，馬來西亞除積極拓展出口市場減輕受對等關稅影響，也與受影響的產業接觸，協助企業適應並度過挑戰，投資、貿易和工業部將繼續維持開放的對話和合作，解決貿易爭端，促進互利繁榮。

聲明強調，儘管外部環境充滿挑戰，馬來西亞目前經濟基本面依然穩健，將因應對等關稅挑戰，為馬來西亞經濟發展保持韌性。

投資、貿易和工業部數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國於2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（約新台幣2兆2547億元），對美貿易占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。