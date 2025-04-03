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還能對股市樂觀？企業財測成關注重點、稅率可能有下調空間

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普宣布新關稅稅率後，策略師和基金經理認為，短期內風險資產看跌；但也有樂觀的看法，指貿易政策已較明朗，可能激勵投資人逢低買入受重創資產。路透
川普宣布新關稅稅率後，策略師和基金經理認為，短期內風險資產看跌；但也有樂觀的看法，指貿易政策已較明朗，可能激勵投資人逢低買入受重創資產。路透

美國總統川普在他所謂的「解放日」，宣布對所有國家的進口商品徵收10%起步的對等關稅。在美國經濟數據持續惡化、貿易談判可能曠日持久的情況下，策略師和基金經理認為，短期內風險資產仍然看跌；但也有人抱持樂觀的觀點指出，貿易政策已較明朗，可能激勵投資人逢低買入受重創資產。

JonesTrading Institutional Services首席市場策略師Michael O'Rourke說，這次關稅的實際影響可能比先前預期的20%方案更糟，各國必然實施報復，局勢可能繼續升級。

Columbia Threadneedle利率策略師Ed Al-Hussainy指出，關稅最終由誰繳還不確定，但這就是一種稅，無論如何都不會對經濟成長有正面作用。 

Miller Tabak+首席市場策略師Matt Maley表示，未來幾周，企業財測將備受關注。如果獲利預估繼續下調，股市將面臨更大壓力。

Federated Hermes多資產部門主管Steve Chiavarone說：「如果今天宣布的關稅已是最嚴厲水準，那麼未来的消息將集中於各國如何談判降低關稅，這對市場反而可能是好消息。市場短期內會有一定的拋售，但也創造了買入機會。今天的最糟情況會是較低的關稅但面臨升級威脅，還不如現在，稅率較高但未來有下降空間。」

Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli也期待，目前的稅率只是談判起点，最終透過談判能降低整體稅率。

摩根資產管理的投資組合經理Priya Misra談投資布局時表示：「在『解放日』之前， 我們已布局優質信用債，並買入中長期債券，以避免經濟數據可能惡化的風險。在周五非農數據公布前，我們仍然看好這個策略。」

他還說，目前經濟和市場面臨多個負面因素， 包括關稅带来停滯性通膨風險將導致美國聯準會政策滯後，以及政府削減開支。他最擔心的是影響企業和消費者的不確定性因素，因為貿易談判可能長達數月甚至數季，不確定性會造成一定的損害。

川普 關稅

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