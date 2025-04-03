川普對等關稅震撼全球...台灣遭32%重稅衝擊！185國名單一次看

美國總統川普今（3日）宣布將對全球180多個國家與地區之銷美產品課徵關稅，其中還有約60個國家被訂定高額關稅稅率。此一關稅政策預計將於台灣4月5日12時（美國時間4月5日0時）開徵，而針對60個特定國家所徵收的「對等關稅」，則預期將在台灣4月9日12時（美國時間4月9日0時）開徵。

川普以雷霆手段祭出關稅政策，消息一出不僅震撼各國政府，同時也重挫全球股市，美股期貨指數盤後大跌、道瓊期貨下跌1.9%逾800點、台積電ADR跌幅4.79%、日經盤中跌逾4%，追蹤全球指數之ETF也紛紛走跌。

－以下列出遭課徵對等關稅國家與稅率－

標示方式為：「國名、地區（英文）課美關稅％／美徵對等關稅％」

1、中國（China）67%／34%

2、歐盟（European Union）39%／20%

3、越南（Vietnam）90%／46%

4、臺灣（Taiwan）64%／32%

5、日本（Japan）46%／24%

6、印度（India）52%／26%

7、南韓（South Korea）50%／25%

8、泰國（Thailand）72%／36%

9、瑞士（Switzerland）61%／31%

10、印尼（Indonesia）64%／32%

11、馬來西亞（Malaysia）47%／24%

12、柬埔寨（Cambodia）97%／49%

13、英國（United Kingdom）10%／10%

14、南非（South Africa）60%／30%

15、巴西（Brazil）10%／10%

16、孟加拉（Bangladesh）74%／37%

17、新加坡（Singapore）10%／10%

18、以色列（Israel）33%／17%

19、菲律賓（Philippines）34%／17%

20、智利（Chile）10%／10%

21、澳洲（Australia）10%／10%

22、巴基斯坦（Pakistan）58%／29%

23、土耳其（Turkey）10%／10%

24、斯里蘭卡（Sri Lanka）88%／44%

25、哥倫比亞（Colombia）10%／10%

26、秘魯（Peru）10%／10%

27、尼加拉瓜（Nicaragua）36%／18%

28、挪威（Norway）30%／15%

29、哥斯大黎加（Costa Rica）17%／10%

30、約旦（Jordan）40%／20%

31、多明尼加共和國（Dominican Republic）10%／10%

32、阿拉伯聯合大公國（UAE）10%／10%

33、紐西蘭（New Zealand）20%／10%

34、阿根廷（Argentina）10%／10%

35、厄瓜多（Ecuador）12%／10%

36、瓜地馬拉（Guatemala）10%／10%

37、宏都拉斯（Honduras）10%／10%

38、馬達加斯加（Madagascar）93%／47%

39、緬甸（Myanmar/Burma）88%／44%

40、突尼西亞（Tunisia）55%／28%

41、哈薩克（Kazakhstan）54%／27%

42、塞爾維亞（Serbia）74%／37%

43、埃及（Egypt）10%／10%

44、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）10%／10%

45、薩爾瓦多（El Salvador）10%／10%

46、象牙海岸（Côte d'Ivoire）41%／21%

47、寮國（Laos）95%／48%

48、波札那（Botswana）74%／37%

49、千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago）12%／10%

50、摩洛哥（Morocco）10%／10%

51、馬紹爾群島（Marshall Islands）10%／10%

52、聖皮埃爾和密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon）99%／50%

53、聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）10%／10%

54、土庫曼（Turkmenistan）10%／10%

55、格林納達（Grenada）10%／10%

56、蘇丹（Sudan）10%／10%

57、特克斯與凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）10%／10%

58、阿魯巴（Aruba）10%／10%

59、蒙特內哥羅（Montenegro）10%／10%

60、聖赫勒拿（Saint Helena）15%／10%

61、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）10%／10%

62、葉門（Yemen）10%／10%

63、聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）10%／10%

64、尼日（Niger）10%／10%

65、聖露西亞（Saint Lucia）10%／10%

66、諾魯（Nauru）59%／30%

67、赤道幾內亞（Equatorial Guinea）25%／13%

68、伊朗（Iran）10%／10%

69、利比亞（Libya）61%／31%

70、薩摩亞（Samoa）10%／10%

71、幾內亞（Guinea）10%／10%

72、東帝汶（Timor-Leste）10%／10%

73、蒙哲臘（Montserrat）10%／10%

74、查德（Chad）26%／13%

75、馬利（Mali）10%／10%

76、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）15%／10%

77、馬拉維（Malawi）34%／17%

78、賴比瑞亞（Liberia）10%／10%

79、英屬維京群島（British Virgin Islands）10%／10%

80、阿富汗（Afghanistan）49%／10%

81、辛巴威（Zimbabwe）35%／18%

82、貝南（Benin）10%／10%

83、巴貝多（Barbados）10%／10%

84、摩納哥（Monaco）10%／10%

85、敘利亞（Syria）81%／41%

86、烏茲別克（Uzbekistan）10%／10%

87、剛果共和國（Republic of the Congo）10%／10%

88、吉布地（Djibouti）10%／10%

89、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）10%／10%

90、開曼群島（Cayman Islands）10%／10%

91、科索沃（Kosovo）10%／10%

92、庫拉索（Curaçao）10%／10%

93、瓦努阿圖（Vanuatu）44%／22%

94、盧安達（Rwanda）10%／10%

95、塞拉利昂（Sierra Leone）10%／10%

96、蒙古（Mongolia）10%／10%

97、聖馬利諾（San Marino）10%／10%

98、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）10%／10%

99、百慕達（Bermuda）10%／10%

100、史瓦帝尼（Eswatini／Swaziland）10%／10%

101、摩爾多瓦（Moldova）61%／31%

102、安哥拉（Angola）63%／32%

103、剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）22%／11%

104、牙買加（Jamaica）10%／10%

105、莫三比克（Mozambique）31%／16%

106、巴拉圭（Paraguay）10%／10%

107、尚比亞（Zambia）33%／17%

108、黎巴嫩（Lebanon）10%／10%

109、坦尚尼亞（Tanzania）10%／10%

110、伊拉克（Iraq）78%／39%

111、喬治亞（Georgia）10%／10%

112、塞內加爾（Senegal）10%／10%

113、亞塞拜然（Azerbaijan）10%／10%

114、喀麥隆（Cameroon）22%／11%

115、烏干達（Uganda）20%／10%

116、阿爾巴尼亞（Albania）10%／10%

117、亞美尼亞（Armenia）10%／10%

118、尼泊爾（Nepal）10%／10%

119、荷屬聖馬丁（Sint Maarten）10%／10%

120、福克蘭群島（Falkland Islands）82%／41%

121、加彭（Gabon）10%／10%

122、科威特（Kuwait）10%／10%

123、多哥（Togo）10%／10%

124、蘇利南（Suriname）10%／10%

125、貝里斯（Belize）10%／10%

126、阿爾及利亞（Algeria）59%／30%

127、阿曼（Oman）10%／10%

128、烏拉圭（Uruguay）10%／10%

129、巴哈馬（Bahamas）10%／10%

130、賴索托（Lesotho）99%／50%

131、烏克蘭（Ukraine）10%／10%

132、巴林（Bahrain）10%／10%

133、卡達（Qatar）10%／10%

134、模里西斯（Mauritius）80%／40%

135、斐濟（Fiji）63%／32%

136、冰島（Iceland）10%／10%

137、肯亞（Kenya）10%／10%

138、列支敦斯登（Liechtenstein）73%／37%

139、蓋亞那（Guyana）76%／38%

140、海地（Haiti）10%／10%

141、波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）70%／35%

142、奈及利亞（Nigeria）27%／14%

143、納米比亞（Namibia）42%／21%

144、汶萊（Brunei）47%／24%

145、玻利維亞（Bolivia）20%／10%

146、巴拿馬（Panama）10%／10%

147、委內瑞拉（Venezuela）29%／15%

148、北馬其頓（North Macedonia）65%／33%

149、衣索比亞（Ethiopia）10%／10%

150、迦納（Ghana）17%／10%

151、聖多美與普林西比（São Tomé and Príncipe）10%／10%

152、諾福克島（Norfolk Island）58%／29%

153、直布羅陀（Gibraltar）10%／10%

154、吐瓦魯（Tuvalu）10%／10%

155、英國印度洋領地（British Indian Ocean Territory）10%／10%

156、托克勞（Tokelau）10%／10%

157、幾內亞比索（Guinea-Bissau）10%／10%

158、斯瓦巴群島與揚馬延（Svalbard and Jan Mayen）10%／10%

159、赫德島和麥克唐納群島（Heard and McDonald Islands）10%／10%

160、留尼旺（Reunion）73%／37%

161、馬爾地夫（Maldives）10%／10%

162、塔吉克（Tajikistan）10%／10%

163、維德角（Cabo Verde）10%／10%

164、布隆迪（Burundi）10%／10%

165、瓜德羅普（Guadeloupe）10%／10%

166、不丹（Bhutan）10%／10%

167、馬丁尼克（Martinique）10%／10%

168、東加（Tonga）10%／10%

169、茅利塔尼亞（Mauritania）10%／10%

170、多米尼克（Dominica）10%／10%

171、密克羅尼西亞（Micronesia）10%／10%

172、甘比亞（Gambia）10%／10%

173、法屬圭亞那（French Guiana）10%／10%

174、聖誕島（Christmas Island）10%／10%

175、安道爾（Andorra）10%／10%

176、中非共和國（Central African Republic）10%／10%

177、所羅門群島（Solomon Islands）10%／10%

178、馬約特（Mayotte）10%／10%

179、安圭拉（Anguilla）10%／10%

180、科科斯（基林）群島（Cocos (Keeling) Islands）10%／10%

181、厄利垂亞（Eritrea）10%／10%

182、庫克群島（Cook Islands）10%／10%

183、南蘇丹（South Sudan）10%／10%

184、葛摩（Comoros）10%／10%

185、吉里巴斯（Kiribati）10%／10%