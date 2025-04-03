川普對等關稅震撼全球...台灣遭32%重稅衝擊！185國名單一次看
美國總統川普今（3日）宣布將對全球180多個國家與地區之銷美產品課徵關稅，其中還有約60個國家被訂定高額關稅稅率。此一關稅政策預計將於台灣4月5日12時（美國時間4月5日0時）開徵，而針對60個特定國家所徵收的「對等關稅」，則預期將在台灣4月9日12時（美國時間4月9日0時）開徵。
川普以雷霆手段祭出關稅政策，消息一出不僅震撼各國政府，同時也重挫全球股市，美股期貨指數盤後大跌、道瓊期貨下跌1.9%逾800點、台積電ADR跌幅4.79%、日經盤中跌逾4%，追蹤全球指數之ETF也紛紛走跌。
－以下列出遭課徵對等關稅國家與稅率－
標示方式為：「國名、地區（英文）課美關稅％／美徵對等關稅％」
1、中國（China）67%／34%
2、歐盟（European Union）39%／20%
3、越南（Vietnam）90%／46%
4、臺灣（Taiwan）64%／32%
5、日本（Japan）46%／24%
6、印度（India）52%／26%
7、南韓（South Korea）50%／25%
8、泰國（Thailand）72%／36%
9、瑞士（Switzerland）61%／31%
10、印尼（Indonesia）64%／32%
11、馬來西亞（Malaysia）47%／24%
12、柬埔寨（Cambodia）97%／49%
13、英國（United Kingdom）10%／10%
14、南非（South Africa）60%／30%
15、巴西（Brazil）10%／10%
16、孟加拉（Bangladesh）74%／37%
17、新加坡（Singapore）10%／10%
18、以色列（Israel）33%／17%
19、菲律賓（Philippines）34%／17%
20、智利（Chile）10%／10%
21、澳洲（Australia）10%／10%
22、巴基斯坦（Pakistan）58%／29%
23、土耳其（Turkey）10%／10%
24、斯里蘭卡（Sri Lanka）88%／44%
25、哥倫比亞（Colombia）10%／10%
26、秘魯（Peru）10%／10%
27、尼加拉瓜（Nicaragua）36%／18%
28、挪威（Norway）30%／15%
29、哥斯大黎加（Costa Rica）17%／10%
30、約旦（Jordan）40%／20%
31、多明尼加共和國（Dominican Republic）10%／10%
32、阿拉伯聯合大公國（UAE）10%／10%
33、紐西蘭（New Zealand）20%／10%
34、阿根廷（Argentina）10%／10%
35、厄瓜多（Ecuador）12%／10%
36、瓜地馬拉（Guatemala）10%／10%
37、宏都拉斯（Honduras）10%／10%
38、馬達加斯加（Madagascar）93%／47%
39、緬甸（Myanmar/Burma）88%／44%
40、突尼西亞（Tunisia）55%／28%
41、哈薩克（Kazakhstan）54%／27%
42、塞爾維亞（Serbia）74%／37%
43、埃及（Egypt）10%／10%
44、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）10%／10%
45、薩爾瓦多（El Salvador）10%／10%
46、象牙海岸（Côte d'Ivoire）41%／21%
47、寮國（Laos）95%／48%
48、波札那（Botswana）74%／37%
49、千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago）12%／10%
50、摩洛哥（Morocco）10%／10%
51、馬紹爾群島（Marshall Islands）10%／10%
52、聖皮埃爾和密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon）99%／50%
53、聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）10%／10%
54、土庫曼（Turkmenistan）10%／10%
55、格林納達（Grenada）10%／10%
56、蘇丹（Sudan）10%／10%
57、特克斯與凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）10%／10%
58、阿魯巴（Aruba）10%／10%
59、蒙特內哥羅（Montenegro）10%／10%
60、聖赫勒拿（Saint Helena）15%／10%
61、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）10%／10%
62、葉門（Yemen）10%／10%
63、聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）10%／10%
64、尼日（Niger）10%／10%
65、聖露西亞（Saint Lucia）10%／10%
66、諾魯（Nauru）59%／30%
67、赤道幾內亞（Equatorial Guinea）25%／13%
68、伊朗（Iran）10%／10%
69、利比亞（Libya）61%／31%
70、薩摩亞（Samoa）10%／10%
71、幾內亞（Guinea）10%／10%
72、東帝汶（Timor-Leste）10%／10%
73、蒙哲臘（Montserrat）10%／10%
74、查德（Chad）26%／13%
75、馬利（Mali）10%／10%
76、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）15%／10%
77、馬拉維（Malawi）34%／17%
78、賴比瑞亞（Liberia）10%／10%
79、英屬維京群島（British Virgin Islands）10%／10%
80、阿富汗（Afghanistan）49%／10%
81、辛巴威（Zimbabwe）35%／18%
82、貝南（Benin）10%／10%
83、巴貝多（Barbados）10%／10%
84、摩納哥（Monaco）10%／10%
85、敘利亞（Syria）81%／41%
86、烏茲別克（Uzbekistan）10%／10%
87、剛果共和國（Republic of the Congo）10%／10%
88、吉布地（Djibouti）10%／10%
89、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）10%／10%
90、開曼群島（Cayman Islands）10%／10%
91、科索沃（Kosovo）10%／10%
92、庫拉索（Curaçao）10%／10%
93、瓦努阿圖（Vanuatu）44%／22%
94、盧安達（Rwanda）10%／10%
95、塞拉利昂（Sierra Leone）10%／10%
96、蒙古（Mongolia）10%／10%
97、聖馬利諾（San Marino）10%／10%
98、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）10%／10%
99、百慕達（Bermuda）10%／10%
100、史瓦帝尼（Eswatini／Swaziland）10%／10%
101、摩爾多瓦（Moldova）61%／31%
102、安哥拉（Angola）63%／32%
103、剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）22%／11%
104、牙買加（Jamaica）10%／10%
105、莫三比克（Mozambique）31%／16%
106、巴拉圭（Paraguay）10%／10%
107、尚比亞（Zambia）33%／17%
108、黎巴嫩（Lebanon）10%／10%
109、坦尚尼亞（Tanzania）10%／10%
110、伊拉克（Iraq）78%／39%
111、喬治亞（Georgia）10%／10%
112、塞內加爾（Senegal）10%／10%
113、亞塞拜然（Azerbaijan）10%／10%
114、喀麥隆（Cameroon）22%／11%
115、烏干達（Uganda）20%／10%
116、阿爾巴尼亞（Albania）10%／10%
117、亞美尼亞（Armenia）10%／10%
118、尼泊爾（Nepal）10%／10%
119、荷屬聖馬丁（Sint Maarten）10%／10%
120、福克蘭群島（Falkland Islands）82%／41%
121、加彭（Gabon）10%／10%
122、科威特（Kuwait）10%／10%
123、多哥（Togo）10%／10%
124、蘇利南（Suriname）10%／10%
125、貝里斯（Belize）10%／10%
126、阿爾及利亞（Algeria）59%／30%
127、阿曼（Oman）10%／10%
128、烏拉圭（Uruguay）10%／10%
129、巴哈馬（Bahamas）10%／10%
130、賴索托（Lesotho）99%／50%
131、烏克蘭（Ukraine）10%／10%
132、巴林（Bahrain）10%／10%
133、卡達（Qatar）10%／10%
134、模里西斯（Mauritius）80%／40%
135、斐濟（Fiji）63%／32%
136、冰島（Iceland）10%／10%
137、肯亞（Kenya）10%／10%
138、列支敦斯登（Liechtenstein）73%／37%
139、蓋亞那（Guyana）76%／38%
140、海地（Haiti）10%／10%
141、波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）70%／35%
142、奈及利亞（Nigeria）27%／14%
143、納米比亞（Namibia）42%／21%
144、汶萊（Brunei）47%／24%
145、玻利維亞（Bolivia）20%／10%
146、巴拿馬（Panama）10%／10%
147、委內瑞拉（Venezuela）29%／15%
148、北馬其頓（North Macedonia）65%／33%
149、衣索比亞（Ethiopia）10%／10%
150、迦納（Ghana）17%／10%
151、聖多美與普林西比（São Tomé and Príncipe）10%／10%
152、諾福克島（Norfolk Island）58%／29%
153、直布羅陀（Gibraltar）10%／10%
154、吐瓦魯（Tuvalu）10%／10%
155、英國印度洋領地（British Indian Ocean Territory）10%／10%
156、托克勞（Tokelau）10%／10%
157、幾內亞比索（Guinea-Bissau）10%／10%
158、斯瓦巴群島與揚馬延（Svalbard and Jan Mayen）10%／10%
159、赫德島和麥克唐納群島（Heard and McDonald Islands）10%／10%
160、留尼旺（Reunion）73%／37%
161、馬爾地夫（Maldives）10%／10%
162、塔吉克（Tajikistan）10%／10%
163、維德角（Cabo Verde）10%／10%
164、布隆迪（Burundi）10%／10%
165、瓜德羅普（Guadeloupe）10%／10%
166、不丹（Bhutan）10%／10%
167、馬丁尼克（Martinique）10%／10%
168、東加（Tonga）10%／10%
169、茅利塔尼亞（Mauritania）10%／10%
170、多米尼克（Dominica）10%／10%
171、密克羅尼西亞（Micronesia）10%／10%
172、甘比亞（Gambia）10%／10%
173、法屬圭亞那（French Guiana）10%／10%
174、聖誕島（Christmas Island）10%／10%
175、安道爾（Andorra）10%／10%
176、中非共和國（Central African Republic）10%／10%
177、所羅門群島（Solomon Islands）10%／10%
178、馬約特（Mayotte）10%／10%
179、安圭拉（Anguilla）10%／10%
180、科科斯（基林）群島（Cocos (Keeling) Islands）10%／10%
181、厄利垂亞（Eritrea）10%／10%
182、庫克群島（Cook Islands）10%／10%
183、南蘇丹（South Sudan）10%／10%
184、葛摩（Comoros）10%／10%
185、吉里巴斯（Kiribati）10%／10%
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