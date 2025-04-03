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參院通過象徵性投票 阻川普對加進口商品徵關稅

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦參議院4位共和黨人今天與總統川普不同調，攜手民主黨議員以51票贊成、48票反對，通過阻止川普對加拿大進口產品徵收關稅的措施。

法新社報導，這項獲得4名共和黨人和參院所有民主黨人支持的決議，實際上沒有機會成為法律，但這代表川普在國會山莊罕見但具象徵意義的失敗。他所屬的共和黨掌控參眾兩院，而他上任頭幾個月的瘋狂行為，幾乎沒有遇到任何阻力。

參院以51票比48票，否決川普今年稍早採取的一項舉措，即宣布邊境國家緊急狀態，以此作為他對加拿大進口商品徵收25%關稅的依據。

但這純粹是象徵性的異議，因為川普的親密盟友、聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson），預料會阻止任何針對這項決議的投票。

川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台抨擊該法案是民主黨的「技倆」，還挑明了說，法案送抵眾院就會失效。

川普發文說：「眾院永遠不會批准，我，身為你們的總統，永遠不會簽署。」

投票支持這項決議的4名共和黨參議員，分別是被視為黨內最中間派的阿拉斯加州議員穆考斯基（LisaMurkowski）和緬因州議員柯林斯（Susan Collins），以及肯塔基州參議員麥康奈（Mitch McConnell）和保羅（Rand Paul）。

共和黨在參院享有53比47的多數優勢。

川普 關稅

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