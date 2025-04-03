川普關稅引發貿易戰 股市暴跌避險資產漲
全球股市今天崩跌，因美國總統川普重拳出擊，對美國貿易夥伴及對手實施大規模關稅，加劇全球貿易戰，令許多人擔心這將引發經濟衰退並使通膨升溫。
法新社報導，東京日經指數暴跌超過4%，領跌亞洲股市，美股指數期貨也重挫，避險資產黃金價格創下歷史新高，日圓則上漲1%。
這場恐慌源於川普宣布一系列關稅措施，旨在修正與各國的貿易逆差。他表示，美國多年來一直遭到「剝削」。
川普在白宮宣布：「數十年來，我們國家一直遭到來自四面八方的國家洗劫、掠奪、蹂躪和劫掠，無論是盟友還是敵人，都曾這樣對待我們。」
川普對他所稱「不公平對待美國」的國家祭出最嚴厲的關稅措施，其中包括對競爭對手中國加徵34%關稅，對重要盟友歐盟加徵20%，以及對日本加徵24%。
一些其他國家將面臨量身定制的關稅稅率，而對其餘國家，川普表示將徵收10%的「基準」關稅。川普還重申今天將實施25%汽車關稅的計畫。
投資人現在為可能加劇危機的任何報復性措施做準備。
除了東京股市重挫外，香港股市下跌超過2%，雪梨和首爾股市均下挫超過1%，威靈頓股市下跌1%。
美股期貨大跳水，道瓊工業指數期貨下跌2.4%，那斯達克指數期貨重挫超過4%，標普500指數期貨挫跌超過3%。歐洲股市期貨也大幅下跌。
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