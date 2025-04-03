越南一再示好顯然無效 仍被高課46%對等關稅

儘管越南趕在美國總統川普宣布對等關稅之前，削減進口關稅，並矢言會購買更多美國產品，對川普政府展開所謂的「魅力攻勢」，希望保護越南依賴出口的經濟。無奈初步看來並沒有效果，因為白宮的大規模對等關稅清單揭曉後，越南的對等關稅稅率46%，位於高稅率前段班。

彭博指出，由於美國是越南的最大出口市場，如此高的稅率可能會嚴重打擊越南經濟。本越南將今年的國內生產毛額（GDP）成長目標定為至少8%。

Asia Frontier Capital駐香港基金經理迪賽說：「如果這些關稅一直在，我們應該會看到越南的GDP成長預測被下修。基於出口對越南經濟的重要性，整體市場情緒將是負面的。」

越南一如同區域內的其他政府，因為成為可以替代中國大陸的新興製造基地，一直在尋求吸引跨國公司的資本。產業類別包括電子產品到基礎半導體等各種製造領域。例如，英特爾（Intel）在胡志明市有一座晶片組裝和測試工廠，蘋果公司（Apple）的供應商們也前去投資設廠，三星電子在越南亦有製造據點。

越南在對等關稅正式宣在之前，不斷追加多個措施，試圖說服美國，越南很認真要降低對美國的貿易出超。去年越南對美國貿易順差金額達到1,235億美元，對美國而言是第三大貿易逆差國，排在第一名的中國大陸和第二名的墨西哥之後。

本周一（3月31日），越南政府對一系列進口商品大幅降低關稅，品項包括液化天然氣（LNG）、汽車與多種農產品。越共總書記蘇林（To Lam）當面向美國駐越南大使納柏（Marc Knapper）承諾，會增加採購美國產品，特別是LNG、高科技產品。

在川普展示的對等關稅表格當中，計入匯率操縱和貿易壁壘，列出越南對美國商品的關稅稅率等同90%。根據美國貿易代表署周一公告的外國貿易壁壘報告，越南對美國進口商品的壁壘有禁止或限制進口，產品必須註冊，以及其他的技術與衛生要求。

川普在說明對等關稅時強調，如果這些國家對美國商品去除貿易障礙，他將會考慮調降稅率。

在川普公布對等關稅之前，越南已表示，計劃本周末再派一個由副總理帶隊的高階產官代表團訪問美國，隨行企業高階主管來自越南航空公司、越捷航空公司和VinaCapital Group等越南大型企業。

越南是全球對貿易依賴程度最高的國家之一，去年的出口相當於GDP的大約90%，知名品牌商品的供應商在越南各地的設廠生產運動鞋、智慧手機等產品。

SSI證券首席經濟學家Pham Luu Hung說，對等關稅「短期內將造成全球貿易混亂，因為供應鏈和需求沒辦法那麼快調整」，他認為，越南與美國談判後，將能夠使關稅稅率降低，出現「正向發展」。