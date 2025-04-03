川普對等關稅數字怎麼算？紐時：貿易逆差除以進口額

美國總統川普周二宣布對等關稅政策，擬向台灣課徵32％的對等關稅，但關稅的數字怎麼計算出來的呢？紐約時報（The New York Times）2日報導指出，是用美國與該國的貿易逆差額除以美國向該國的進口額，再除以二。

紐約時報指出，川普向美國多數的貿易夥伴課徵對等關稅，強調其課徵的關稅稅率是對等的，但並鮮少說明數字的計算方式；紐約時報原先預估，可能的答案是把美國與其他國家的貿易逆差額，除以該國出口到美國的金額；由於川普表達對貿易夥伴的仁慈，再將得出來的數字除以2，就會得出對等關稅的稅率。

紐約時報以中國大陸為例，2024美中貿易逆差額為2919億美元，而美國向中國大陸進口額4338億美元，兩者相除為0.6728，也就是67%，再除以2為0.3364，四捨五入成0.34，也就是34%。

紐約時報指出，在白宮公布具體計算方式之後，足以證實是這樣計算。

本報記者也拿台灣的數字做驗算。根據行政院統計，2024台美貿易逆差額為739.2億美元，美國自台灣進口額為1162.64億美元，兩者相除為0.6357，等於63.57%，再除以2為0.3178，四捨五入成0.32，也就是32%。