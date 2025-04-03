川普對等關稅衝擊世界 重點一次看

美國總統川普今天宣布對180多個國家與地區的銷美商品廣課關稅，並對其中約60國訂定高額關稅稅率。這形同美國貿易政策出現根本性翻轉，規模為二戰結束以來所僅見。

華爾街日報指出，川普今天揭櫫的關稅併含全面性基準關稅與各國特定關稅兩種概念，稱這是美國貿易政策的「解放日」。以下綜合華爾街日報、美國廣播公司新聞網（ABC News）、國家廣播公司新聞網（NBC News）及Axios新聞網等所彙整相關重點。

● 10%基準關稅4/5上路 各國特定關稅4/9開徵

對銷美商品所課的全面性10%基準關稅將於美東時間4月5日零時（台北時間5日12時）開徵；而針對特定國家的更高額關稅則於美東時間4月9日零時（台北時間9日12時）開徵。

● 對等關稅「打對折」 盟友也難逃

對特定國家的關稅是川普政府依據所謂各國對美國出口商不公平程度所量身訂製，稅率由美國經濟顧問委員會（CEA）一些最高層級經濟學家所算出，目的是為反擊他國對美商品的關稅和非關稅貿易壁壘。

嚴格來說這不算真正的「對等關稅」（reciprocaltariffs）。川普表示，對特定國家訂出的稅率僅為本應採取的一半。

這次被川普政府祭出對等關稅者約60國，其中歐盟將被課20%、中國34%、越南46%、台灣32%、印度26%、日本24%、南韓25%、泰國36%、瑞士31、印尼32%、馬來西亞24%、南非30%。

● 中國商品關稅疊加後已達54%

川普第二任以來已對中國銷美商品課20%關稅，這次再疊加34%對等關稅後，中國商品的關稅將達54%。

這還不包含川普第一任時對中國商品的關稅。野村證券日前分析，川普今年1月20日上任前，中國銷美商品已平均被課13%關稅，若以此基礎疊加今年這幾波關稅，稅率將更驚人。

● 加、墨、俄不在這波對等關稅之列

川普政府認為，對加拿大與墨西哥兩鄰國的關稅主要與芬太尼危機與非法移民有關，而非貿易不公，因此兩國沒列入這波對等關稅。

川普今天簽署的政令讓加墨兩國在「美墨加協定」（USMCA）內的銷美商品繼續享有關稅豁免；不適用美墨加協定者仍維持25%關稅。此外，加拿大外銷美國的能源商品、鉀肥要被課10%關稅。

川普對100多個國家地區普課10%關稅，連人口1500人的南太托克勞群島（Tokelau，紐西蘭所轄）、2500人的北極圈內斯瓦巴群島（Svalbard，挪威所轄）都不能免，但俄羅斯卻沒上榜。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴Axios新聞網，俄國不在名單是因侵烏克蘭遭制裁，美俄間幾已無實質貿易，且俄國仍可能面臨「額外嚴厲制裁」。然而美俄間的貿易額仍比美國與汶萊、美國與模里西斯還高，而汶萊與模里西斯這次仍榜上有名。

● 晶片、製藥不在對等關稅榜單 汽車關稅4/3上路

銅、藥品、半導體和木材都不在這波對等關稅榜單內；各國銷往美國的鋼、鋁已於3月12日起被課25%關稅，這波對等關稅裡就不含鋼鋁。

川普上週宣布對所有進口車課25%關稅，則從4月3日起開徵。

● 全球股市哀鴻遍野

美股期貨指數在盤後交易狂洩，道瓊工業平均指數期貨

下跌1.9%，即下跌逾800點；那斯達克100指數期貨下跌3.3%；標普500指數期貨下跌2.8%。不少公司股價在盤後交易也下跌，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、耐吉（Nike）都下跌逾4%。

日本日經225指數盤中下跌逾4.1%，南韓綜合股價指數（Kospi）下跌逾2.5%，澳洲證券交易所（ASX）200指數下跌2%

錨定各國股市的指數股票型基金（ETF）均呈走跌。印度ETF跌3%、歐洲ETF跌2%、中國ETF跌3.8%。

● 關稅估為美帶進7000億美元收入 但推升通膨

凱投宏觀（Capital Economics）估算，川普的措施每年可望為美國政府帶來約7000億美元關稅收入。凱投宏觀的經濟學家計算，這些關稅最高可帶來8350億美元稅收，但考量高關稅導致進口下滑，實際應在7000億美元上下，約合美國國內生產總值（GDP）2.3%。

與此同時，凱投宏觀的經濟學家分析，由於進口品約佔美國消費總額一成，以25%稅率計畫，則川普的關稅措施將使消費物價上漲約2.5%，通膨推升至4%以上，因此預期聯準會（Fed）今年很可能維持利率不變。