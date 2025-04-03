彭博：川普對等關稅再度重創中國大陸出口

彭博資訊分析，美國對幾乎所有中國大陸商品加徵了有史以來最高的關稅，川普重返白宮以來已加徵至少到54%，若加上上次執政的13%，形同高達63%，中國大陸對美國的出口可能因而大幅削減。

美國總統川普周三（2日）最新宣布的對等關稅清單裡，對中國大陸的課稅稅率是34%，再加上今年稍早已生效的20%關稅，關稅稅率變成至少54%。中國大陸企業2024年出口到美國的商品，價值5,000億美元，大部分將受到影響。川普表示，對等關稅將於4月9日生效。

彭博地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）周三說：「如果形容川普之前對中國加徵的20%關稅是對美中貿易的一記重拳，那麼今天的行動就是火箭炮。」

最新追加到中國大陸進口商品的關稅，使得使美國對中國大陸的關稅稅率接近川普在競選時所提出的60%。

另外，白宮周三宣布，自中國大陸寄到美國、價值低於800美元的網購商品包裹，目前的關稅「小額豁免」（de minimis），將於5月2日終止。

威爾許指出，川普重返白宮之前，美國對中國大陸進口商品的平均關稅稅率就已有13%，所以，「我們實際上是將平均稅率看到67%」，今又再取消中國包裹進口關稅「小額豁免」，勢將進一步推高平均關稅。

根據麥格理集團（Macquarie Group）去年的估計，如果美國對中國大陸商晶的進口關稅稅率達到60%，中國大陸GDP成長可能會被拉低2個百分點。而彭博經濟研究的一項模擬研究顯示，如果關稅達到如此高的水準，美中之間的貿易會縮減至幾乎為零。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示，「這些關稅將給中國巨大壓力」，「中國在最近先前兩輪美國加課關稅時，反制動作相對溫和，但華府今天的行動可能會使北京態度變得強硬，並導致遠遠超出關稅範圍的緊張嚴重升級」。