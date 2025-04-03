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彭博：川普對等關稅再度重創中國大陸出口

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
中國大陸江蘇省連雲港貨櫃碼頭。 路透
中國大陸江蘇省連雲港貨櫃碼頭。 路透

彭博資訊分析，美國對幾乎所有中國大陸商品加徵了有史以來最高的關稅川普重返白宮以來已加徵至少到54%，若加上上次執政的13%，形同高達63%，中國大陸對美國的出口可能因而大幅削減。

美國總統川普周三（2日）最新宣布的對等關稅清單裡，對中國大陸的課稅稅率是34%，再加上今年稍早已生效的20%關稅，關稅稅率變成至少54%。中國大陸企業2024年出口到美國的商品，價值5,000億美元，大部分將受到影響。川普表示，對等關稅將於4月9日生效。

彭博地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）周三說：「如果形容川普之前對中國加徵的20%關稅是對美中貿易的一記重拳，那麼今天的行動就是火箭炮。」

最新追加到中國大陸進口商品的關稅，使得使美國對中國大陸的關稅稅率接近川普在競選時所提出的60%。

另外，白宮周三宣布，自中國大陸寄到美國、價值低於800美元的網購商品包裹，目前的關稅「小額豁免」（de minimis），將於5月2日終止。

威爾許指出，川普重返白宮之前，美國對中國大陸進口商品的平均關稅稅率就已有13%，所以，「我們實際上是將平均稅率看到67%」，今又再取消中國包裹進口關稅「小額豁免」，勢將進一步推高平均關稅。

根據麥格理集團（Macquarie Group）去年的估計，如果美國對中國大陸商晶的進口關稅稅率達到60%，中國大陸GDP成長可能會被拉低2個百分點。而彭博經濟研究的一項模擬研究顯示，如果關稅達到如此高的水準，美中之間的貿易會縮減至幾乎為零。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示，「這些關稅將給中國巨大壓力」，「中國在最近先前兩輪美國加課關稅時，反制動作相對溫和，但華府今天的行動可能會使北京態度變得強硬，並導致遠遠超出關稅範圍的緊張嚴重升級」。

川普 關稅

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