路透：川普汽車關稅涵蓋20兆商品 包括電腦

路透社今天對美國聯邦公報（Federal Register）公告中的關稅代碼分析指出，美國總統川普徵收的25%汽車關稅，將涵蓋每年價值近6000億美元（約新台幣20兆）的商品。

這份商品名單包括汽車與進口汽車零件，涵蓋範圍甚至擴大到所有美國進口的電腦，包括筆記型電腦。

川普自上週發布的汽車關稅公告更新內容包括近150項汽車零件類別，這些零件將自5月3日起被加徵關稅，也就是25%汽車進口關稅於4月3日午夜生效後的1個月。

這份清單包括引擎、變速箱、鋰離子電池與其他主要零件的關稅代碼，以及輪胎、避震器、火星塞線與煞車油管等較便宜的零件。

令人大為訝異的是，清單中包含適用於所有電腦的4位數關稅代碼。根據美國人口調查與統計局（U.S.Census Bureau）數據，電腦是美國自全球進口最大的商品類別之一，2024年進口總額達1385億美元。

這份零件清單以及5月3日將對這些進口產品徵收關稅，揭露時間點就在川普宣布對所有美國進口產品徵收基準10%關稅之前，許多國家還被徵收更高額的對等關稅以抵消非關稅貿易壁壘。

川普政府高級官員表示，根據1962年貿易擴張法第232條（Section 232）國家安全關稅徵收的汽車與汽車零件，將不會另課基準關稅或對等關稅。換言之，汽車關稅將不會與4月5日開始實施的新對等關稅重複徵收。

未來可能有更多零件被加入關稅清單。白宮已指示商務部在90天內建立流程，允許國內生產商申請將其他進口零件列為關稅徵收目標。

聯邦政府的公告也指出，對於符合美墨加協定（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）原產地規則的汽車，進口商可以僅對訂單中非美國來源的部分支付25%關稅。