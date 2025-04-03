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川普關稅挑戰 舊金山韓流店：最壞打算是關店

中央社／ 舊金山2日專電

川普祭出關稅新制，舊金山首家韓流（K-POP）商店SarangHello，店內9成商品來自韓國，恐受美國對韓國貨品徵收25%關稅影響，老闆尤俊雄說將對商品價格做出策略性調整，然而最壞打算是縮小規模或是關店。

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布對各國銷美貨品徵收對等關稅，各國稅率不等，衝擊許多美國在地商家，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情誕生的韓流店SarangHello約9成商品從韓國進口，受到這波關稅影響。

SarangHello商品以唱片專輯為最大宗，共同創辦人兼經營者尤俊雄（Kevin Teng）今天接受中央社記者訪問時表示，商品價格將會上漲但漲幅還不確定，確切價格要等到進口商品費用明細單出爐後，才會比較明朗。

以進口專輯為例，成本假設是每張20美元（新台幣640元），包含運費，大概以25或26美元價格出售，但關稅提高緣故，有可能必須把售價提高到約30到35美元左右，這是比較保守的估算。

尤俊雄也指出，SarangHello通常是依照最新推出的商品來下單，完全取決於韓星及其經紀公司發行計畫。除做好心理準備外，沒有太多方案能事先因應這波關稅影響。

他觀察到，最近顧客的確有所減少，挑選貨品也比以往更為謹慎，很有可能是因消費者對關稅衝擊產生不確定感所導致，不只韓流商品，整體消費市場都受到影響。

SarangHello由3位熱愛韓流的好朋友共同成立，5月即將滿5週年。尤俊雄說，目前想到的解決方案，是讓店內商品種類更加多元，擴大產品線，「先觀望再做出調整」。

「對我們來說，最糟的情況當然就是縮減規模，這是最、最、最壞的情況。而另一個最壞的可能性則是必須關店，這是我絕對不希望發生的事。」尤俊雄告訴記者，一路走來度過不少難關，有信心能夠想出具創意又有彈性的解決方法來面對這次挑戰。

尤俊雄認為，與疫情當時的供應鏈中斷情況相比，當時尚有社交距離等限制，而現在的彈性空間大很多，有更多自由做一些事情、及發揮創意找出解決問題的方法。

川普 關稅

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