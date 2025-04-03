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川普關稅震撼全球！各國反應曝 丹麥外長嗆：等同向歐洲發動貿易戰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策。新華社
美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策。新華社

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，對至少180多個國家課徵至少10%至50%不等關稅，引發各國強烈反彈，以下是各國領袖回應：

CNN報導，美國宣布對挪威課徵15%關稅後，挪威貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）向當地媒體表示，正在審視目前情況，顯然這對世界經濟造成嚴重影響，擔心將嚴重衝擊挪威經濟，特別是與歐盟的貿易關係。

被美國課徵關稅31%的瑞士聯邦主席凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）則在社群平台X發文稱，瑞士政府已注意到美國的關稅決定，將迅速採取應對措施，強調該國長期經濟利益優先，並重申自由貿易的重要性。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也在X發文，稱自由企業與競爭是西方經濟成功的基礎，這就是為何美國人可以在瑞典的音樂串流平台Spotify上聽音樂，指自由貿易促成全球科技與文化的互通，如今美國以高關稅限制貿易，令人深感遺憾。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則表示，美國此舉等同向歐洲發動貿易戰，強調這場戰爭「沒人是贏家」，歐盟將團結一致，給予適當且相稱的回應。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）在X發布影片表示，與政府的首要任務保護愛爾蘭就業和經濟，將與歐盟合作並美國展開談判，減少關稅損害。

被課徵10%關稅的澳洲，其總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在記者會表示，對關稅並不感到意外，但「毫無道理」，強調真正的互惠關稅應該是零而非10%，違背兩國貿易夥伴關係，「這不是朋友的行為」。

川普 關稅

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