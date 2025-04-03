川普宣布對台灣出口貨品課徵32%關稅 半導體不在列

美國總統川普2日宣布對台灣進口貨品關稅稅率訂在32%，不過，據巴隆周刊（Barron's）引述白宮隨後發布的說明文件指出，半導體並未納入這次的對等關稅範圍。彭博經濟學家指出，占台灣對美出口比重約10%的半導體將另行適用新稅率。

川普宣布消息後，台積電ADR 2日盤後重挫6%；輝達大跌 3.3%、AMD 跌 2.6%、高通跌 2.7%。在白宮發布說明文件 後，台積電ADR在內晶片股仍然下跌 。

川普周三又點名台灣：「台灣把我們所有的電腦晶片和半導體都拿走了。我們以前可是霸主，對吧？我們什麼都有，現在幾乎什麼都沒了。」

川普說：「對那些反對我們這種常識性對等關稅的公司……我的回答很簡單。如果他們抱怨，如果你想要關稅是零，那就把產品留在美國生產，因為只要你在美國設廠、在這裡生產產品，就不會有關稅。」

鴻海、仁寶和英業達均已表示，正規劃在德州展開新一波投資，尋求取得土地設廠，生產人工智慧（AI）伺服器，未來規模可能媲美它們目前在墨西哥的既有營運據點。

據我國經濟部報告，墨西哥已成為美國大型科技公司推動 AI 所需伺服器的生產重鎮，目前美國約有七成伺服器進口自墨西哥，另有兩成來自台灣。