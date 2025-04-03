大馬列美對等關稅名單 學者憂衝擊半導體產業

美國總統川普宣布對馬來西亞課24%對等關稅。大馬學者憂慮衝擊半導體產業，不利數位經濟發展，示警今後要分散投資策略，升級數位產業鏈，建立相對的競爭優勢。

川普（Donald Trump）宣布針對各國課徵對等關稅，尤其在意那些對美國徵收高關稅，且貿易量大的前15%貿易夥伴，馬來西亞名列其中。

馬來西亞北方大學（UUM）經濟學教授林福炎（Hock Eam Lim）表示，馬來西亞雖是開發中國家，享有美國提供特別關稅優惠，但川普的對等關稅對大馬仍是個隱憂。

他指出，馬來西亞吸引中國及其它很多國家投資，這些國家轉移生產基地到大馬設廠再轉出口到美國，大馬這次遭列對等關稅名單，將導致某些產業受影響。

他說，馬來西亞的半導體對美國出口占很大比例，目前最有可能受衝擊的就是半導體產業，大馬對於發展數位經濟有很多計畫，吸引很多外資，特別是來自於中國的外資，中國來這裡設廠的目的很重要的原因是要轉移生產基地，避免川普關稅制裁。

林福炎認為，馬來西亞要如何因應世界第一大經濟體的對等關稅，充滿高度不確定性，短期僅能以不變應萬變，長期則要分散市場的投資策略，唯有「不把雞蛋放在同一個籃子」，升級數位產業的產業鏈，諸如像台灣的台積電，就能擁有相對的競爭優勢。

林福炎強調，大馬被美國政府制裁會受很大影響，也會對才剛起步發展的馬來西亞數位經濟雪上加霜。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）受訪時說，大馬不可能如同台積電一般大規模的赴美投資設廠，馬來西亞沒有這個優勢，因此，調降對美國的關稅應是對大馬傷害最小的作法。

黃錦榮表示，從美國和大馬雙邊貿易往來數據顯示，大馬出口到美國很多商品享有優惠關稅待遇，尤其，美國從馬來西亞進口的商品多數是中間財（Intermediate Goods），其中有70%屬於電機電子電器，或光學醫學產品，也包括某種程度的橡膠與皮革之類。

他認為，以東南亞經濟體的規模而論，馬來西亞並非如越南、印尼與泰國是美國特別在意的國家，就地緣政治意義來說也沒有越南那麼重要，馬來西亞在這波貿易戰中沒有必要挑起這個紛爭。

投資、貿易和工業部數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（約新台幣2兆2547億元），美國占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。

根據大華銀行（UOB）報告，電氣與電子、橡膠、傢具和光學與科學設備，是馬來西亞對國美出口的4大領域，若關稅增加，這些行業的競爭力將受到嚴重衝擊。電氣與電子產品占大馬總出口額約40%，也是對美國出口的主要產品，大馬的橡膠產品占對美國出口總額2.9%，傢俱占3.5%，光學與科學設備占9%。