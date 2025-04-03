川普揮關稅大刀 加拿大油氣、汽車、農業等受傷最重

美國總統川普今天公布對各國實施對等關稅，加拿大雖未上榜，但川普先前已對鋼鋁徵收25%關稅，明天起還將對輸美汽車徵收25%關稅，關稅大刀下，加拿大包括油氣、汽車和農業等6大領域受傷最嚴重。

加、美兩國長期以來保持密切經貿聯繫，美國一直是加拿大最大貿易國，2023年加拿大對美國的出口總額達到5940億加幣（約新台幣13兆7000億元），但對所有其他國家的出口總額僅為1740億加幣，這意味加拿大77%以上的出口都流向美國。

加拿大輸美貿易比重高達43%集中在6大行業：石油和天然氣開採、石油和天然氣精煉、汽車製造、鋁生產和加工、航空航太、農作物和動物生產。

眾所周知，加拿大是美國最大的油氣供應國，加拿大97%的油氣產量都銷往美國，2023年輸美油氣總貿易額達1430億加幣，其中最大的供應省份是亞伯達省。川普政府對加拿大能源業雖僅徵收10%關稅，但也造成額外143億加幣的成本。

加拿大大多直接輸出原油至美國，但有部分情況是將精煉後的成品油輸往美國，2023年煉油品輸美金額為230億加幣，輸美占比高達85%。

另一大受傷產業是汽車製造業，2023年加拿大汽車產品輸美總額為530億加幣。因為加、美汽車業供應鏈高度整合，川普對加拿大祭出高關稅，加拿大也被迫回擊對等關稅，關稅疊加效應恐將讓整個產業鏈崩潰。

加拿大汽車零件製造商協會主席伏爾佩（FlavioVolpe）舉例稱，來自安大略省利納馬（Linamar）公司的廢料要7次跨越加拿大、美國和墨西哥的邊境，最終才變成為提供汽車動力的自動變速器，「怎麼可能經得起不斷來回疊加的關稅？」

此外，加拿大農作物和動物商品輸美總額131億加幣，占比為32%。鋁生產和加工輸美總額128億加幣，占比高達93%。航空航太生產及零件輸美總額128億加幣，占比也達67%。

在加拿大經營汽車和房地產領域的曾耀華表示，美國關稅對加拿大造成的傷害短期內非常大，例如東岸安大略省的汽車業和西岸卑詩省的木材業，可以說幾乎全依靠出口美國而存活。「突然被斬斷了經脈，你可以想像那種無助感。」

他說，加拿大可能會出現停滯性通膨，不少人將失業，但物價仍居高不下。「加拿大今年經濟情況會很糟糕，因此政府需要採用兩種方式提振經濟，一是擴大公共支出，多興建基礎建設；二是降息，目前央行基準利率是2.75%，恐需要進一步調降至2%」。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）精通加美關係的政治系講師普雷斯特（Stewart Prest）表示，這是一個危機，也是一個轉機，加美關係出現了本質性的改變，會打破一些固有的思維和制度。「加拿大人民和美國人民仍然有很深的聯繫，但現在很多人已經不認為加美是朋友了，比較像是對手」。

因為站在對立面，所以加拿大將不再像過往般依賴美國，加拿大需要積極擴大市場，更需要打破常規的商業陋習。

例如加拿大過去總是出口原油和原木材，很少在加拿大加工或製造商品。卑詩省布林克森林產品公司（Brink Forest Products） 老闆布林克（John Brink）表示，他想開始生產增值木製品，而不再是單純出口原木。

加拿大長期以來對於商業經營的設限多、規管嚴，各省之間貿易障礙非常多，所以商品很難暢通。從事商業管理的史坦（Jamie Stein）說：「許多企業主抱怨要把商品賣到其他省分比賣到美國更困難，如今加拿大各省和各市政府都開始檢討內部的陋習舊規了，減少限制、縮短審批時間，讓人更容易做生意」。

曾耀華說，加拿大過去慵懶慣了，如今必須開始振作了，但因為本身「家底豐厚」，要闖出新天地並不困難。

加拿大將於4月28日舉行聯邦大選，這一次選舉的焦點就是抗美關稅、提振經濟，實現貿易多元化成了各政黨高舉的旗幟。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）稱「應優先與理念相近的國家如歐洲國家擴大合作，而非中國」。

加拿大最大反對黨保守黨黨魁博勵治（PierrePoilievre）也力推「加拿大第一」的政策，稱加拿大有許多物產資源都是當前世界渴求的，例如液化天然氣就是重要的潔淨能源，歐洲需要穩定的能源供應，印度等開發中國家也需要乾淨的能源。