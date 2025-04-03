快訊

服兵役晚報到…林昱珉延長春訓 官網專家認為今年有望上大聯盟

有人勞退分紅年獲160萬？兩關鍵條件35萬人有機會達標

要國人安心睡？網轟卓榮泰：32%關稅還敢睡 可以下台了

美對台課徵32%對等關稅 台積電ADR盤後大跌

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美對台課徵32%對等關稅 ，台積電ADR盤後大跌。圖台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。記者劉學聖／攝影
美對台課徵32%對等關稅 ，台積電ADR盤後大跌。圖台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。記者劉學聖／攝影

美國總統川普於美東時間2日宣布對台灣的對等關稅稅率為32％，他在記者會重申台灣奪走美國所有晶片及半導體，台積電雖赴美投資，卻因台灣對美國課徵68％關稅，因此美國對台灣課徵32％關稅。台積電ADR（美國存託憑證）原3日收盤價上漲1.75美元、漲幅1.04%，川普宣布這項消息後，美股盤後隨即大跌，台積電ADR盤後下跌4.79%。

川普宣布對等關稅細節，對所有國家進口商品徵收10%的關稅(baseline tax)，並對數十個與美國存在貿易順差的國家實施更高的關稅率，將對中國進口商品徵收34%的稅，對歐盟進口商品徵收20%的稅，對南韓徵收25%，對日本徵收24%，對台灣徵收32%。

原本外界以為台灣可因台積電赴美增加千億美元投資，能化解川普對台灣成見。但川普在記者會上表示：「他們奪走我們所有電腦晶片及半導體，我們過去是王者，我們擁有一切，但我們現在幾乎什麼都沒有，除了全球幾間最大企業要來。」

川普接著提到台積電董事長暨總裁魏哲家，解釋台積電赴美投資建廠原因，說原因是：「第一，11月5日的選舉」、「第二，關稅，他們不想付關稅」。美國這次對台灣課徵32%關稅，川普說是因為台灣對美國課徵64％關稅。

所幸半導體並不在對關稅資料表名單，可能面臨額外加徵而非在對等關稅框架內。根據白宮一份資料表，對等關稅不適用於某些商品，包括銅、藥品、半導體、木材、黃金、能源以及「美國國內無法獲得的某些礦物」。

川普 關稅

延伸閱讀

川普宣布對等關稅 卓榮泰臉書遭酸爆「有政府會睡覺」

川普關稅戰課台32％之後....黃珊珊曝還有台灣特定農產品

川普對台課32％關稅 民眾黨示警：台灣產業空洞化將更嚴重

川普對等關稅加下去 中國商品出口到美國關稅突破70%

相關新聞

川普對等關稅「這些國家」竟逃過一劫？白宮官員曝原因

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，對至少180多個國家課徵至少10%以上的稅率，最多高達50%，但值得注意的是，北...

川普宣布國家經濟進入緊急狀態！對等關稅影響180多國 最多課50%

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，對至少180多個國家和地區課徵至少10%以上的稅率，最多高達50%，其中針對台灣...

經濟學家：川普對等關稅措施可望替美國帶來7000億美元收入

美國總統川普祭出對等關稅，經濟學家估計，每年可為美國增加7000億美元（23兆台幣）的收入。關稅最大值是8350億美元（...

川普對等關稅加下去 中國商品出口到美國關稅突破70%

美國總統川普2日宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、...

美對台課徵32%對等關稅 台積電ADR盤後大跌

美國總統川普於美東時間2日宣布對台灣的對等關稅稅率為32％，他在記者會重申台灣奪走美國所有晶片及半導體，台積電雖赴美投資...

不只對等關稅！美國5月2日起 取消陸、港小額包裹免稅

美國總統川普2日簽署行政命令，除了宣布對多國課徵的「對等關稅」，其中對中國大陸課徵34%；他還簽署行政命令，宣布從5月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。