美對台課徵32%對等關稅 台積電ADR盤後大跌

美國總統川普於美東時間2日宣布對台灣的對等關稅稅率為32％，他在記者會重申台灣奪走美國所有晶片及半導體，台積電雖赴美投資，卻因台灣對美國課徵68％關稅，因此美國對台灣課徵32％關稅。台積電ADR（美國存託憑證）原3日收盤價上漲1.75美元、漲幅1.04%，川普宣布這項消息後，美股盤後隨即大跌，台積電ADR盤後下跌4.79%。

川普宣布對等關稅細節，對所有國家進口商品徵收10%的關稅(baseline tax)，並對數十個與美國存在貿易順差的國家實施更高的關稅率，將對中國進口商品徵收34%的稅，對歐盟進口商品徵收20%的稅，對南韓徵收25%，對日本徵收24%，對台灣徵收32%。

原本外界以為台灣可因台積電赴美增加千億美元投資，能化解川普對台灣成見。但川普在記者會上表示：「他們奪走我們所有電腦晶片及半導體，我們過去是王者，我們擁有一切，但我們現在幾乎什麼都沒有，除了全球幾間最大企業要來。」

川普接著提到台積電董事長暨總裁魏哲家，解釋台積電赴美投資建廠原因，說原因是：「第一，11月5日的選舉」、「第二，關稅，他們不想付關稅」。美國這次對台灣課徵32%關稅，川普說是因為台灣對美國課徵64％關稅。

所幸半導體並不在對關稅資料表名單，可能面臨額外加徵而非在對等關稅框架內。根據白宮一份資料表，對等關稅不適用於某些商品，包括銅、藥品、半導體、木材、黃金、能源以及「美國國內無法獲得的某些礦物」。