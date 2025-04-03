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美對等關稅上路 星國貿易逆差風險低恐波及醫藥業

中央社／ 新加坡3日專電

美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡經濟師分析，新加坡對美國的醫藥出口比重相對高，醫藥領域面對較高關稅風險，但美國對新加坡貿易順差，新加坡整體面對的風險仍低。

新加坡總理黃循財今年1月在致賀川普（DonaldTrump）入主白宮信函中表示，新美自由貿易協定繼續為兩國帶來優勢，自2004年協定生效以來，雙邊貿易額成長近2倍，美國對新加坡貿易順差。雙方投資與貿易為美國提供超過27萬個高薪工作，新加坡也為有意進軍海外和拓展亞洲業務的美國企業提供窗口。

儘管如此，星展集團經濟師蔡漢廷近日在聯合早報報導中，分析對等關稅對東南亞國家協會（ASEAN）影響時指出，與川普首次任期相比，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南等東協6國，面臨更高的直接和間接關稅風險。

他指出，雖然在新美自貿協定下，新加坡不對美國進口產品（除酒精飲品）徵收關稅，讓對等關稅帶來的直接風險較低，但若美國對新加坡醫藥領域出口直接課稅，仍將衝擊星國。

經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）在報導中分析，美國對歐洲聯盟加徵關稅，對亞洲的化學和醫藥領域衝擊最大，尤其是新加坡和日本。因為這兩個國家和歐盟簽署自貿協定，品質和監管水準較高，歐盟從新加坡和日本進口產品，再賣到利潤好的美國市場。

蔡漢廷表示，與其他東協經濟體的貿易順差不同，新加坡對美國的商品和服務貿易呈現逆差，因此面臨美國關稅直接風險有限。

至於電子業領域，熟悉金融市場的資深媒體人陳士銘告訴中央社，去年底新加坡電子產品成為出口反彈的主要動力，當時出口亮眼正是由於企業為規避美國加徵關稅、提前出貨所致。

川普 關稅

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