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經濟學家：川普對等關稅措施可望替美國帶來7000億美元收入

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普宣布對等關稅措施。新華社
川普宣布對等關稅措施。新華社

美國總統川普祭出對等關稅，經濟學家估計，每年可為美國增加7000億美元（23兆台幣）的收入。關稅最大值是8350億美元（27.7兆台幣），但是調高關稅將導致進口衰退，所以增加額度差不多是7000億美元，相當於美國GDP的2.3%。

Capital Economics指出，進口占消費的10%，25%的關稅將增加物價2.5%，年底通膨率預計將超過4%。因此，聯準會按兵不動的可能性很高。

白宮發佈的文件顯示，針對所有貿易伙伴加徵的10%關稅將於5日生效。此外，川普將對與美國貿易逆差最大的國家和地區徵收不同的、更高的「對等關稅」，這些措施將於9日生效。文件還稱，川普擁有「修改權限」，可以視情況提高或者降低關稅。

此外，白宮還表示，已面臨鋼鋁關稅、汽車關稅的產品將不適用「對等關稅」。銅、藥品、半導體和木材等也不適用「對等關稅」。

儘管川普聲稱加徵關稅將有助於為美國政府帶來收入，並振興美國製造業，但經濟學家和商界人士警告說，這些關稅措施將推高價格，損害美國消費者和美國企業利益，擾亂全球貿易，不利於全球經濟發展。此前，已有多個美國貿易伙伴表示將採取反制措施。

川普 關稅

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