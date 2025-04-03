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美財長貝森特放話了 要求各國不要報復美國對等關稅
美國財政部長貝森特周三（2日）敦促貿易夥伴不要對報復川普最新宣布的對等關稅，而要觀望未來的談判。
貝森特（Scott Bessent）在川普發表對等關稅後沒多久，接受彭博電視的訪問時說：「我不會試圖報復。只要你不報復，最高的稅率就會是現在的數字。」
他強調，「沒有報復的話，這是最高的數字」，「會有談判進行，我們等著看」。
彭博指出，多個國家都已經跟華府接觸，想要對貿易問題展開協商談判，但貝森特表示，行政團隊希望傾向「讓事情先穩下來一下」，「我們之後再看看，接下來會如何發展」。
美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）周三則是告訴福斯商業新聞，美國的對等關稅會造成短期的顛簸，但長期而言，這政策對美國會有好的結果。
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