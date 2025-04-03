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台灣遭川普課徵32%關稅影響多大？五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國對所有進口貨品課徵的 10% 基準關稅將於 4 月 5 日生效，但對台灣在內的額外對等關稅則延後至 4 月 9 日上路，這段時間可能是川普政府保留的最後談判窗口。路透
美國對所有進口貨品課徵的 10% 基準關稅將於 4 月 5 日生效，但對台灣在內的額外對等關稅則延後至 4 月 9 日上路，這段時間可能是川普政府保留的最後談判窗口。路透

若美國按川普總統 4 月 2 日宣布的對等關稅，對台灣貨品課徵 32% 關稅，台灣經濟將蒙受沉重打擊。彭博經濟學家估計台灣對美出口可能會銳減約 63%，導致台灣 GDP 約下滑 3.8%。 以下五要點說明川普關稅有關台灣的部分以及可能影響。

1. 台灣的32%關稅怎麼來的？

川普政府表示，考量法規等非關稅壁壘因素後，台灣對美貨品的實質關稅稅率為 64%。川普表示，美方是以「對折」回敬貿易夥伴，對台灣而言即為 32%。

雖然美國對所有進口貨品課徵的 10% 基準關稅將於 4 月 5 日生效，但對台灣在內的額外對等關稅則延後至 4 月 9 日上路，這段時間可能是川普政府保留的最後談判窗口。

2. 半導體出口不適用32%關稅稅率

彭博經濟學家指出，占台灣對美出口比重約 10%的半導體將另行適用新稅率。台灣在人工智慧（AI）、電動車與國防系統所需的高階晶片領域具有全球領先地位。

台灣高度依賴外貿，扣除轉口貿易後，2023 年台灣貨品總貿易額仍相當於 GDP 的 99%。美國是台灣第二大外銷市場，僅次於中國大陸，2024 年自台灣進口金額達 1,162 億美元。

根據彭博模型推估，一旦徵收 32% 關稅，台灣對美出口將減少約 63%，換算下來約等於 GDP 收縮 3.8%。

3. 顯然台積電在美加碼投資1,000億美元還不夠

對台灣而言，關鍵問題是，台灣能拿出什麼籌碼來避免或減輕這波關稅？台積電（2330）上個月宣布在美加碼投資 1,000 億美元，但從川普 2 日宣布的關稅來看，顯然還不夠。

川普過去曾暗示台灣應支付防衛費用。或許將這次的對等關稅視為達成這個目的的一種方式。

４. 科技股將面臨巨大衝擊

分析師認為，川普宣布的關稅措施「比市場原先擔心的最壞情況還糟」。仍有許多細節有待釐清，投資人接下來 24 小時將密切關注相關內容。台積電ADR盤後崩跌6%。

Wedbush在報告中寫道，最令人震驚的是對中國祭出 34% 的對等關稅，其次是台灣 32%。分析師認為，科技股將面臨壓力，主因是市場擔心需求受創、供應鏈中斷，尤其是中國大陸台灣相關的關稅措施影響最大。

Piper Sandler在報告寫道：「考量這次關稅大幅調升主要集中在中國、越南、台灣等地，對（美國）消費者通膨的風險遠高於先前預期。」

5. 台灣列名，大陸卻為這理由不滿

中國大陸除了面臨新一波關稅、並在川普總統關稅名單中被點名為「不良行為者」之首，中國大陸還有另一個不滿的理由：台灣被列為一個「國家」。

川普於白宮舉行的記者會上高舉的關稅看板上，台灣被列為第四名，並標示在「Country」（國家）欄位之下。

中國大陸駐美大使在社群平台上嚴正提醒，強調台灣是中國的一部分。

川普 關稅

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