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川普對等關稅加下去 中國商品出口到美國關稅突破70%

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普2日宣布對等關稅政策。路透
川普2日宣布對等關稅政策。路透

美國總統川普2日宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%，預計3日開始實施。

加在中國進口商品上面的34%關稅，很重；但實際情形更為嚴重。華爾街日報引述彼得森國際經濟研究院（Peterson Institute for International Economics）貿易專家包恩（Chad Bown）的看法，在34%關稅前，川普今年元月上任後對中國商品新增的稅率已達20%，使得美國對中國商品課徵的關稅平均達到42.1%，已是川普2018年發動貿易戰以來的10倍。

如果算上川普第一任以來的徵稅，加上最新的34%，中國商品出口到美國，實際上被課徵的關稅超過70%。

川普 關稅

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