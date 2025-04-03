川普對等關稅「這些國家」竟逃過一劫？白宮官員曝原因

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，對至少180多個國家課徵至少10%以上的稅率，最多高達50%，但值得注意的是，北韓、俄羅斯、白俄羅斯和古巴皆被排除在外。紐約時報引述白宮官員說法稱，因為這些國家已面臨極高關稅，且先前實施的制裁也阻礙與他們進行任何有意義的貿易。

此外根據《新聞週刊》報導，針對俄羅斯不在「對等關稅」名單一事，一名白宮官員解釋，俄羅斯「不在名單上，因為與烏克蘭戰爭相關的制裁已經使兩國之間的貿易額為零」。

其他被排除在「對等關稅」名單外的國家還包括，白俄羅斯、古巴和北韓。

但同樣面臨嚴厲禁運和制裁的伊朗和敘利亞，則分別被課徵10%和40%的額外關稅。