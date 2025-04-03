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川普宣布對巴西徵收10%最低關稅

中央社／ 聖保羅2日專電

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，美國將對所有對美國產品施加不成比例壁壘的國家徵收對等關稅，其中巴西將被徵收10%的最低關稅。

川普在聲明中表示，對等關稅意味著無論其他國家如何對待美國，美國都會以牙還牙，其中巴西對美國產品徵收10%的關稅，美國也將對巴西徵收相同關稅。

根據巴西Bradesco銀行的模擬，10%的關稅將對巴西經濟造成約20億美元的出口損失。

川普稱，10%為世界各國產品的最低基準關稅，但對中國、越南和台灣等國家，將徵收相當於這些國家向美國產品課徵關稅的一半。

川普宣布25個國家的對等關稅名單中，依照各國對美國實施的貿易壁壘程度進行排列，採用的方法考慮了3個因素，包括美國及其合作夥伴徵收的進口關稅差異、每個國家的內部稅負以及非關稅壁壘的存在。

美國政府根據這些標準決定徵收相當於所謂「保護水準」一半的附加費，但這種做法受到專家批評，稱不能將國內稅與進口關稅混為一談，而環境要求或智慧財產權規則等非關稅壁壘，更是難以量化。

川普今天宣布的關措施將於3日午夜生效。但自3月12日以來，美國已對巴西半成品鋼鐵徵收25%的關稅。

巴西投資銀行XP Investimentos基於巴西工商服務發展部的數據進行調查顯示，2024年巴西向美國出口的主要產品包括石油、鋼鐵、飛機、咖啡、牛肉和糖。

巴西從美國進口產品主要是非電動發動機、機械及其零件、石油或瀝青礦物燃料油，以及飛機及其零件。

根據巴西美國商會（Amcham Brasil）每季發布的「巴西美國貿易監測報告」，2024年巴西對美國出口量達到4070萬噸，與2023年相比成長9.9%。

2024年巴西對美國出口總額約403億美元，進口額406億美元，美國對巴西的貿易順差為3億美元。巴西政府在與白宮的談判中，一直強調美國對巴西的貿易順差，因此不存在對巴西採取對等關稅措施的背景。

川普曾多次點名巴西乙醇，抱怨巴西對進口乙醇徵收18%的關稅，而美國只徵收2.5%。

巴西甘蔗和生質能源產業聯盟（UNICA）表示，巴西是世界上最大的乙醇生產國，其燃料由甘蔗生產，而美國則由玉米生產，巴西乙醇更具永續性，不應與美國乙醇相提並論，「巴西和美國生產的乙醇具有不同的環境屬性和脫碳潛力，談論對等原則毫無意義」。

巴西FGV基金會經濟研究所研究員瓦爾斯（LiaValls）指出，美國若對巴西乙醇徵收10%關稅，預計不會產生太大影響，因為美國沒有多餘的乙醇出口到巴西，巴西也不需要進口那麼多乙醇。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上週訪問日本期間曾批評美國政府提高關稅，並表示巴西將向世界貿易組織（WTO）申訴抗議；若申訴無果，可能也對美國徵收對等關稅。

川普宣布關稅措施的同時，巴西國會也在推動一項擴大巴西政府應對手段的法案，提案已於1日獲參議院經濟事務委員會批准，直接提交眾議院，無須經過全體會議。

儘管如此，巴西政府和分析人士都承認，巴西的報復能力有限。巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）主張對話談判和謹慎態度，以維護雙邊貿易利益，避免可能損害巴西出口的商業摩擦。

根據巴西外交部，美國農業部長羅林斯（BrookeRollins）預計在未來幾個月訪問巴西，重新談判農業貿易條款，推動雙邊關係更加平衡。

此舉是川普政府擴大美國農產品進入全球市場策略的一部分，巴西可能從中獲益，因為巴西糧食供應充足，有助於鞏固其作為肉類等商品戰略供應國的地位。

川普 關稅

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