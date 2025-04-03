川普宣布國家經濟進入緊急狀態！對等關稅影響180多國 最多課50%

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，對至少180多個國家和地區課徵至少10%以上的稅率，最多高達50%，其中針對台灣課徵達32％關稅。川普隨後發聲明宣布國家進入國家經濟緊急狀態，稱新關稅政策目的是應對貿易逆差問題，並重振國內製造業。

川普表示，美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率。他強調，這項措施旨在終結數十年來對美國不公平的貿易行為，並鼓勵企業回流美國設廠生產。

根據新政策，川普宣布對所有外國進口的商品徵收10%至50%不等的關稅，僅有符合《美墨加協議》（USMCA）的國家商品除外，包括來自墨西哥和加拿大的貨品。

在具體國家稅率部分，川普指出，台灣目前對美國課徵64％的關稅，因此美國將對台灣產品課徵32％的關稅；中國課徵67％，美國將課徵34％；歐盟課徵39％，美國將課徵20％；日本課徵46％，美國將課徵24％；南韓課徵50％，美國則將課徵25％關稅。

至於稅率被課徵最高達50％的有2個國家／地區，包括非洲國家賴索托，以及法國屬地聖皮埃與密克隆群島，這2個國家／地區先前對美進口商品課徵稅率達99％。

根據川普聲明，川普將對所有國家徵收10%的「基準關稅」，該關稅將於美國東部時間4月5日凌晨0時01分生效。此外，川普計畫對美國貿易逆差最大的國家徵收更高的「對等關稅」，這項關稅將於美國東部時間4月9日凌晨0時01分生效，其他國家則繼續遵守10%的基準關稅。

聲明指出，部分商品將不受「對等關稅」的約束，包括鋼鋁製品、汽車及零部件、銅、藥品、半導體、木材製品、金條和美國沒有的能源和某些礦物。

CNBC報導，白宮表示，對等關稅會在已徵收的關稅基礎再往上加徵，像是對中國徵收的實際關稅稅率，就是把目前的20%再加上新課徵的34％，累計高達54%。