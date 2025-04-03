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川普宣布對等關稅！台駐美學者：台灣不能太天真 下階段可能是國防預算

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川普宣布對等關稅 台駐美學者：台灣不能太天真

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普2日宣布關稅政策，台灣預計被課徵32%的對等關稅，前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁呼籲說，台灣應該要認清現況，指台美過去談的貿易協定，包括台美21世紀貿易倡議等，都可能失效，未來必須用更務實的態度看待未來4年。圖／取自許毓仁臉書
美國總統川普2日宣布關稅政策，台灣預計被課徵32%的對等關稅，前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁呼籲說，台灣應該要認清現況，指台美過去談的貿易協定，包括台美21世紀貿易倡議等，都可能失效，未來必須用更務實的態度看待未來4年。圖／取自許毓仁臉書

美國總統川普2日宣布關稅政策，台灣預計被課徵32%的對等關稅，前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁呼籲說，台灣應該要認清現況，指台美過去談的貿易協定，包括台美21世紀貿易倡議等，都可能失效，未來必須用更務實的態度看待未來4年。

川普2日於白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅；台灣將面臨32％的對等關稅。

對此，我國駐美代表處表示，正密切關注中，並持續了解各項細節，我國政府將在適當時間統一對外說明。

許毓仁表示，現階段而言，台灣沒有能力反擊，必須認真評估如何應對川普政府未來4年以關稅作為平衡貿易的做法，尤其是對於受創產業要研擬配套措施。

至於在半導體產業，許毓仁認為，台灣半導體在台積電宣布擴大對美投資後，看來有望得到關稅豁免，但半導體產業相關的零組件，以及供應廠商恐怕面臨衝擊。

許毓仁認為，對等關稅宣布後，美方下一個階段可能將注意力放到台灣的國防預算，台灣必須提出完整的方案，否則有可能面臨制裁。

最後，許毓仁說，台灣政府可能太輕忽川普政府以關稅作為手段的決心，提醒台灣不能太天真，過去台美之間談的貿易協定，包括台美21世紀貿易倡議等，都可能一概不算，須用更務實的態度看待未來4年。

川普 關稅

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