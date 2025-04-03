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川普宣布對等關稅！台駐美學者：台灣不能太天真 下階段可能是國防預算

川普關稅震撼全球 嚴重衝擊亞歐製造出口國

中央社／ 紐約2日專電

美國總統川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。川普政府史無前例的貿易政策轉向，全球超過180個國家列入課徵名單，關稅劇烈幅度超過外界預估，對亞洲與歐盟等主要製造國將造成重大衝擊。

華爾街日報（Wall Street Journal）歸納川普（DonaldTrump）新一輪全面徵收關稅重點：

一、對所有進口美國貨品普遍課徵10%關稅，4月5日開始生效。

二、對美國出口貨品徵收高關稅國家，白宮視為經貿「壞角色」，開徵「折扣對等關稅」，包括對主要貿易夥伴中國徵收34%、歐盟20%、越南46%、台灣32%、日本24%、印度26%、南韓25%等幅度不一關稅，4月9日開始生效。

三、對所有外國進口汽車課徵25%關稅，4月3日凌晨生效。

四、對中國經過3輪課稅後，美國對中國進口貨品稅率已達54%。

白宮同時宣布，鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目暫時不列入關稅品項。

川普打破美國80年來的經貿成規，對亞洲與歐洲主要製造業與出口導向國家造成重大衝擊。越南製鞋製衣業，日韓汽車業與歐洲製造業都將面臨嚴峻挑戰。

以越南為主要生產地的運動產品耐吉（Nike）、在中國製造手機的蘋果（Apple）、仰賴外國製商品的零售商亞馬遜（Amazon）等業者股價，盤後交易應聲大跌，在經貿衰退恐懼與全球陷入貿易戰心理下，道瓊指數期貨暴跌過千點。

CNBC財經頻道指出，川普對等關稅幅度與影響較預期嚴重，全球超過180個國家或地區出口美國的貨品都將面臨新一輪關稅，操縱匯率與設置貿易壁壘國家同樣面臨對等關稅。

川普對全球猶如掀桌的關稅戰，預料中國、歐盟等美國主要貿易夥伴將提出相應報復措施，全球將進一步陷入擴大的貿易戰火。

對全球課徵進口關稅直接衝擊美國各行各業，從大量自中國進口建材的建築業，到餐飲、旅遊、銀行等服務業，都將面臨成本提高的挑戰，進一步推升美國已經嚴重的通膨。

川普 關稅

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