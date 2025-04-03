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川普宣布對等關稅政策 課徵台灣32%稅率

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川普宣布對等關稅 課徵台灣32%關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。字板上列出各國對美國產品課徵的關稅，以及美國將會對該國課徵的關稅，其中台灣在榜上第四列。 路透社
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。字板上列出各國對美國產品課徵的關稅，以及美國將會對該國課徵的關稅，其中台灣在榜上第四列。 路透社

美國總統川普2日宣布@@@對等關稅@@@政策，川普表示，他將課徵其他國家對美國課徵關稅的一半，其中包括台灣；川普指出，台灣向美國產品課徵64%的關稅，所以美國將課徵台灣32%的關稅。

在中國大陸的部分，川普指出，中國大陸課徵美國67％的關稅，美國將課徵中國大陸34%的關稅；歐盟向美國課徵39%的關稅，美國將向歐盟課徵20%的關稅；日本向美國課徵46%的關稅，美國將向日本課徵24%的關稅；南韓向美國課徵50%的關稅，美國將向南韓課徵25%的關稅。

川普說，這不是完整的對等關稅，並表示，企業只要到美國生產製造，就不需要繳任何費用。

美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。路透
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。路透

對等關稅 川普 關稅

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