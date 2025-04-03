美對等關稅 川普今將宣布

美國總統川普預計於美東時間四月二日下午四時（台灣時間三日早上四時）美國股市收盤後，宣布@@@對等關稅@@@政策；針對美股近期重跌，白宮新聞秘書李維特一日宣稱，這次關稅將在宣布後立即生效，而華爾街將安然無恙。

李維特一日在白宮記者會說，美國對進口汽車實施的關稅也將如期生效。川普在上月廿六日宣布，對外國製造汽車與零組件加徵百分之廿五關稅，汽車關稅將於四月二日生效。

川普二日下午在白宮玫瑰園宣布對全球貿易夥伴的關稅措施，是他致力把製造業帶回美國、重塑世界貿易體系的行動核心。川普長期來批評全球貿易體系不公平。

李維特沒有透露關稅規模和範圍，但表示川普願意聽取外國政府和企業領導人要求降低稅率的意見。她表示，許多國家已就關稅計畫與川普政府洽談，「總統隨時準備接聽電話，隨時歡迎良好的談判，但他非常著重於修補過去的錯誤，並且彰顯美國工人受到公平對待」。

李維特還淡化消息宣布前的市場動盪。投資人對關稅可能推高物價的疑慮，已導致美國股市出現持續數周拋售。她說，就像在川普第一任期時那樣，「華爾街將沒事的」。

當被問及白宮顧問是否可能誤判關稅影響最終損害美國經濟時，李維特說，「他們不會錯，將會成功的，總統有一支出色的顧問團隊，他們幾十年來一直在研究這些問題，而且我們聚焦於恢復美國的黃金時代，讓美國成為製造業超級大國」。

各界普遍擔心關稅政策可能衝擊金融市場，甚至銀髮族的退休基金都會受影響，李維特說，這是合理的擔憂，川普非常嚴肅正視這些擔憂，每天都在處理應對。她說，川普政府會在降低通膨、能源價格和大幅解除管制的同時，有效的實施關稅。

知情人士透露，川普經濟團隊正為川普提供新的關稅選項，近幾天考慮對幾乎所有進口產品徵收百分之廿的普遍關稅，而非採取對等關稅，即依據不同國家徵收不同關稅。美國貿易代表署還在準備第三種選擇，即對一部分國家徵收全面關稅，稅率可能低於百分之廿。

川普上月卅一日表示已「敲定」對等關稅計畫，目標是重新平衡美國貿易關係。