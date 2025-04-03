快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

美對等關稅 川普今將宣布

聯合報／ 記者陳熙文、編譯葉亭均／綜合報導
川普將在其所謂「解放日」的4月2日，宣布百年來「最大規模的關稅計畫」。路透
川普將在其所謂「解放日」的4月2日，宣布百年來「最大規模的關稅計畫」。路透

美國總統川普預計於美東時間四月二日下午四時（台灣時間三日早上四時）美國股市收盤後，宣布@@@對等關稅@@@政策；針對美股近期重跌，白宮新聞秘書李維特一日宣稱，這次關稅將在宣布後立即生效，而華爾街將安然無恙。

李維特一日在白宮記者會說，美國對進口汽車實施的關稅也將如期生效。川普在上月廿六日宣布，對外國製造汽車與零組件加徵百分之廿五關稅，汽車關稅將於四月二日生效。

川普二日下午在白宮玫瑰園宣布對全球貿易夥伴的關稅措施，是他致力把製造業帶回美國、重塑世界貿易體系的行動核心。川普長期來批評全球貿易體系不公平。

李維特沒有透露關稅規模和範圍，但表示川普願意聽取外國政府和企業領導人要求降低稅率的意見。她表示，許多國家已就關稅計畫與川普政府洽談，「總統隨時準備接聽電話，隨時歡迎良好的談判，但他非常著重於修補過去的錯誤，並且彰顯美國工人受到公平對待」。

李維特還淡化消息宣布前的市場動盪。投資人對關稅可能推高物價的疑慮，已導致美國股市出現持續數周拋售。她說，就像在川普第一任期時那樣，「華爾街將沒事的」。

當被問及白宮顧問是否可能誤判關稅影響最終損害美國經濟時，李維特說，「他們不會錯，將會成功的，總統有一支出色的顧問團隊，他們幾十年來一直在研究這些問題，而且我們聚焦於恢復美國的黃金時代，讓美國成為製造業超級大國」。

各界普遍擔心關稅政策可能衝擊金融市場，甚至銀髮族的退休基金都會受影響，李維特說，這是合理的擔憂，川普非常嚴肅正視這些擔憂，每天都在處理應對。她說，川普政府會在降低通膨、能源價格和大幅解除管制的同時，有效的實施關稅。

知情人士透露，川普經濟團隊正為川普提供新的關稅選項，近幾天考慮對幾乎所有進口產品徵收百分之廿的普遍關稅，而非採取對等關稅，即依據不同國家徵收不同關稅。美國貿易代表署還在準備第三種選擇，即對一部分國家徵收全面關稅，稅率可能低於百分之廿。

川普上月卅一日表示已「敲定」對等關稅計畫，目標是重新平衡美國貿易關係。

對等關稅 川普 白宮 關稅

延伸閱讀

人權組織：川普言論成多國「武器」用來打壓NGO與媒體

川普關稅「預測三方向」…股跌債漲市場根本不在乎？美債在衰退情緒中具避險作用

白宮對外企下通牒？警告遵守川普反DEI規定 國務院：額外文書作業

白宮對外企下通牒？警告遵守川普反DEI規定 國務院：額外文書作業

相關新聞

美對等關稅 川普今將宣布

美國總統川普預計於美東時間四月二日下午四時（台灣時間三日早上四時）美國股市收盤後，宣布對等關稅政策；針對美股近期重跌，白...

紐時：美「解放日」關稅 動搖與盟友支柱

美國總統川普表明最新關稅對象將涵蓋盟友。紐約時報指出，川普對日本、南韓等貿易逆差盟國，已從揚言撤離駐軍轉而要求實際代價；...

永久稅收來源？川普關稅恐非談判工具 外媒分析：踢開「最後支柱」

美國總統川普表明最新關稅對象將涵蓋盟友。紐約時報分析，川普對日本、南韓等貿易逆差盟國，已從揚言撤離駐軍轉而要求實際代價；...

川普對等關稅政策明朗 白宮：華爾街不會有問題

白宮宣布，美國總統川普將在美東時間2日下午4時（台灣時間3日清晨4時）宣布「解放日」的新關稅措施，對等關稅將在川普宣布後...

川普對等關稅前夕 傳北京限制陸企對美直接投資

在美國總統川普2日即將公布對等關稅前夕，彭博引述消息報導，大陸政府近期進一步收緊對大陸企業對美國直接投資的管控，以便在與...

川普對等關稅在即 法國：歐盟4月底前公布應對措施

美國總統川普預計今天稍晚宣布新的「對等關稅」措施。法國政府發言人在內閣會議後表示，歐洲聯盟（EU）將在「4月底之前」公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。