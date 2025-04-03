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紐時：美「解放日」關稅 動搖與盟友支柱

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
大批新車二日停在南韓平澤港，等待出口。美國總統川普上月宣布將對外國生產汽車加徵百分之廿五關稅，美東時間二日生效。（歐新社）
大批新車二日停在南韓平澤港，等待出口。美國總統川普上月宣布將對外國生產汽車加徵百分之廿五關稅，美東時間二日生效。（歐新社）

美國總統川普表明最新關稅對象將涵蓋盟友。紐約時報指出，川普對日本、南韓等貿易逆差盟國，已從揚言撤離駐軍轉而要求實際代價；關稅可能不是談判工具，而是華府期望的永久稅收來源，可能動搖美國與盟友關係的重要支柱。

紐時一日分析，耐人尋味的是，川普政府並沒有給出預訂美東時間二日下午宣布的「解放日」關稅的成本效益分析，包括關稅稅收比起對美國核心同盟關係的傷害，究竟孰重孰輕。

從一個角度看，解放日關稅延伸自川普就職演說的目標之一，即美國將對外國課關稅來使美國人富有。美國商務部長盧特尼克聲稱，關稅將減少赤字、平衡政府預算，「讓依靠我國經濟生活的人付錢，減輕我們負擔」。

但另一方面，在跨大西洋、跨太平洋和美加同盟關係上，防務關係、貿易相互依存性及八十年多來在各區域培養的連結，是三個密不可分的支柱。川普曾揚言不排除拋棄北約盟邦，稱歐盟成立是為了搞砸美國，還想兼併加拿大、格陵蘭，已引發各方反彈。如今，實施新關稅很可能踢開「貿易依存」這個最後支柱。

被美國課徵關稅的對象可能集結反制，川普也透露擔心跡象。他三月廿七日半夜發文說，若歐盟和加拿大合作傷害美國經濟，將對兩者施加遠大於目前規畫的關稅。

中國大陸三月卅日也稱，中國商務部長已和日、韓同意共同應對川普舉措。南韓聲明，該說法是誇大三國間對新供應鏈的討論，但中國顯然希望留下一種印象，即華府若不和其盟友合作，中國可以。

紐時並指，值得注意的是，川普的國安官員還顯得泰然自若。美國國務卿魯比歐三日將出席一場聚焦俄烏戰爭的北約會議，也就是「解放日」隔天，他勢必得應對其他與會外長不滿。多國外長私下主張，美國尋求與俄羅斯關係正常化是根本性錯誤，還企圖束縛他國經濟。

結果是，北約國家不時開會討論若俄烏停火，可否在美方缺席下籌組維和或觀察員部隊赴烏，也討論英國、法國的核保護傘能否擴及其他北約國家，畢竟美國可能不再可靠。紐時說，這種對美國信任的侵蝕，在川普兩個半月回任前還似乎幾難想像。

美國前國防官員、華府智庫美國企業研究所外交與國防政策主任謝克表示，北約能夠存續並繁榮，是因為有由安全承諾支持的貿易關係和共同價值，「川普總統覺得，當我們需要友軍從事攸關美國安全的行動時，誰會來幫我們？鑒於當前美國政府舉止，如果再發生一場九一一，又有誰會同情美國人？」

川普 關稅

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