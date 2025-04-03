川普對等關稅政策明朗 白宮：華爾街不會有問題

白宮宣布，美國總統川普將在美東時間2日下午4時（台灣時間3日清晨4時）宣布「解放日」的新關稅措施，對等關稅將在川普宣布後立即生效，且有信心認為「華爾街不會有問題」。CNBC指出，美國財長貝森特向國會議員表示，對等稅率將是「上限」，各國能協商爭取調降。

白宮1日宣布，川普將在美東時間2日下午4時於玫瑰園發表「讓美國再度富有」的演說，發言人李維特形容2日是「現代美國史上最重要的日子之一」，美國「被敲竹槓的日子結束了」，「我的理解是關稅明天就會宣布，並將立即生效」，在在說明川普屆時將宣布各界等待已久的對等關稅。

李維特未透露對等關稅的規模和範圍，只說川普「1日深夜已決定」將課徵的關稅水準，川普也樂於傾聽希望降低稅率的外國政府和企業領袖意見，許多國家都已接洽華府討論關稅問題，「總統總是準備接電話，準備進行良好的協商，但他非常聚焦於修正過往的錯誤，並且彰顯美國勞工受到公平對待」。她也淡化市場波動，「就像（川普）第一任時的情況，華爾街不會有問題的」。

CNBC記者威金絲在社群媒體X發布貼文，引述共和黨籍眾議員赫恩（Kevin Hern）表示，貝森特告知國會議員，將宣布的關稅會是「上限」，也就是要對各國課徵的最高關稅水準，各國接著能採取行動調降關稅。

根據媒體報導，川普基本上正在評估兩種選項，一是對幾乎所有進口產品全面課徵20%關稅，另一是瞄準對美有貿易順差的特定國家，課徵對等關稅。但華爾街日報（WSJ）報導，美國貿易代表署（USTR）也在準備第三種選項，也就是對一部分國家全面徵收稅率低於20%的關稅，至於稅率可能不會像20%普遍關稅選項那麼高。

目前還不清楚川普在宣布前會挑選哪一種選項，知情人士表示，白宮將繼續討論。白宮幕僚則說，在宣布前的所有報導都只是「揣測」。

加拿大已經矢言推出報復關稅，總理卡尼和墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）1日通電話，討論加拿大「對抗（美國）不正當貿易行動」的計畫。