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為和川普協議！印度擬調降「這類產品」關稅 政府官員：降幅很大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
為和美國川普政府達成協議，印度總理莫迪政府傳將調降包括電動車在內的汽車關稅。路透
為和美國川普政府達成協議，印度總理莫迪政府傳將調降包括電動車在內的汽車關稅。路透

消息人士指出，印度政府計劃不顧當地車廠要求，調降對電動車的進口關稅，以優先和美國川普政府達成貿易協議。當地車廠希望將調降關稅延後四年。

路透引述政府和產業消息人士報導，當地車廠正在遊說莫迪政府，不要在2029年以前對電動車關稅進行任何的調降，之後則可分階段調降為30%；目前的稅率為將近100%。

不過，莫迪政府現在卻很認真在考慮調降電動車關稅，且該產業將成為一項計劃中的雙邊貿易協議的首波調降關稅目標；印度電動車的高關稅已激怒川普和他的盟友馬斯克。

一名政府官員表示，「我們已經保護汽車業太久，我們必須開放」。他並表示，關稅計劃調降的幅度「很大」，當中也包含電動車的關稅。官員拒絕透露具體的關稅計劃調降幅度，因為還在和華府協商中。

印度 川普 美國 關稅 電動車

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