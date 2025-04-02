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永久稅收來源？川普關稅恐非談判工具 外媒分析：踢開「最後支柱」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）2月13日在白宮簽署加徵關稅的行政命令。美聯社
美國總統川普（左）2月13日在白宮簽署加徵關稅的行政命令。美聯社

美國總統川普表明最新關稅對象將涵蓋盟友。紐約時報分析，川普對日本南韓等貿易逆差盟國，已從揚言撤離駐軍轉而要求實際代價；關稅可能不是談判工具，而是華府期望的永久稅收來源。從較悲觀角度看，新一波關稅可能動搖美國與同盟關係的重要支柱。

紐時1日分析，耐人尋味的是，川普政府並未給出解放日關稅的成本效益分析，包括關稅稅收比起對美國核心同盟關係的傷害，究竟孰重孰輕。

從一個角度看，解放日關稅延伸自川普就職演說裡的目標之一，即美國將對外國課關稅來使其人民富有。美國商務部長盧特尼克聲稱，關稅將減少赤字、平衡政府預算，「讓依靠我國經濟生活的人付錢，減輕我們負擔」。

但另一方面，在跨大西洋、跨太平洋和美加同盟關係上，防務關係、貿易相互依存性及80年多來在各區域培養的連結是三個密不可分的支柱。川普曾揚言不排除拋棄北約盟邦，還稱歐盟成立是為了搞砸美國，更說想兼併加拿大、格陵蘭，已引發各方反彈。如今，實施新關稅很可能踢開最後一根支柱（貿易依存）。

對關稅對象可能集結反制，川普也透露擔心跡象。他3月27日才在半夜發文說，若歐盟和加拿大合作要傷害美國經濟，將對兩者施加遠大於目前規畫的關稅。 

中國大陸3月30日也稱，其商務部長已和日、韓同意共同應對川普舉措。南韓聲明，該說法是誇大三國間對新供應鏈的討論，但中國顯然希望留下一種印象，即華府若不和其盟友合作，中國可以。

紐時並指，值得注意的是，川普的國安官員還顯得泰然自若。美國國務卿魯比歐3日將出席一場聚焦俄烏戰爭的北約會議，也就是「解放日」隔天，勢必得應對其他與會外長不滿。多國外長私下主張，美國尋求與俄羅斯關係正常化是根本性錯誤，還企圖束縛他國經濟。

結果是，北約國家不時開會討論若俄烏停火，可否在美方缺席下籌組維和或觀察員部隊赴烏，也討論英國、法國的核保護傘能否擴及其他北約國家，畢竟美國可能不再可靠。紐時說，這種對美國信任的侵蝕，在川普兩個半月回任前還似乎幾難想像。

美國前國防官員、華府智庫美國企業研究所外交與國防政策主任謝克說，北約能存續並繁榮，是因為有由安全承諾支持的貿易關係和共同價值，「川普總統覺得，當我們需要友軍從事攸關美國安全的行動時，誰會幫我們？鑒於當前美國政府舉止，若再發生一場911，又有誰會同情美國人？」

南韓 川普 日本 美國 關稅

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