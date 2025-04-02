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美國將宣布對等關稅 大馬估半導體出口衝擊影響不大

中央社／ 吉隆坡2日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普將宣布課徵對等關稅馬來西亞是否受影響或波及仍待觀察。大馬投資貿易官員評估，大馬與美國貿易相互依存，美國制裁與各式禁令對大馬半導體出口造成的負面影響可能性不大。

投資、貿易和工業部數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國於2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（約新台幣2兆2547億元），美國占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。

馬來西亞對美國主要出口領域包括電氣與電子、橡膠、傢俱與光學與科學設備行業。投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）在美國宣布對等關稅前認為，大馬與美國政府曾簽半導體供應鏈合作備忘錄，會利用這項途徑確保與美國貿易，繼續發展半導體產業貿易。

大馬媒體報導，大馬採取各項積極措施，維持及加強與美國的雙邊貿易和投資關係，以確保不受美中貿易戰或制裁波及。

大馬央行總裁阿都拉昔（Shaik Abdul Rasheed）強調，美國發起新貿易戰，馬來西亞難免受到波及，但會以多元化的經濟結構與出口模式，緩解受到外圍衝擊影響，但大馬的經濟仍具韌性。

一名大馬業界人士以半導體產業分析說，馬來西亞受到的波及影響尚難評估，但大馬目前積極尋求成為全球晶片供應鏈的重要一環，也吸引外國公司投資，如今風險雖然日益加劇，但中立的避風港是大馬的長期自我定位，如今檳城已扮半導體封裝測試要角，雪蘭莪州更發展人工智慧與IC設計能領域，會撐過川普2.0的陣痛期。

根據大華銀行（UOB）研究報告，美國的關稅政策形成全球貿易緊張局勢，但大馬長期秉持中立的貿易政策，即使再到制裁或受波及，預料不會採取反制的報復措施。

另外，大馬興業投資銀行旗下的機構興業研究（RHB Research）3月下旬曾以如橡膠手套產業為例，說明如美國施行新貿易政策，影響後果遠超乎預期，雖有可能影響手套產業發展，但恐波及依賴這些產品的美國醫療保健產業。

興業研究，如果美國最終決定對大馬加徵關稅，最高進口關稅門檻將是50%，任何超過50%的關稅會使馬來西亞手套的課稅後平均銷售價格（ASP）比中國手套更昂貴，這可能對本地的手套業者造成不利影響。

研究指出，中國在美國面臨貿易限制，已將重心轉向非美國市場，這也預計對馬來西亞業者的獲利形成壓力。」

半導體 川普 美國 關稅 馬來西亞

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