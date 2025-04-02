美國對等關稅細節不明 印度釋出善意持續談判

美國總統川普預料將於明天宣布@@@對等關稅@@@措施生效。由於執行細節尚未明朗，印度暫時無法做出針對性的因應，但正持續與美國針對貿易協議談判，據悉也透過降低關稅等方式釋出善意。

川普（Donald Trump）定4月2日為美國的「解放日」（Liberation Day），預料將對全球各國銷往美國的貨品徵收關稅，達到減少美國貿易逆差，並促使製造業回流與減低國債等目的。

在對等關稅即將宣布之際，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）兩天前點名印度政府對美國農產品徵收100%關稅。印度快報（Indian Express）今天報導，專家表示，若美國對印度徵收對等關稅，印度包括農業、機械、製藥、電器、化學等產業，可能受到較大衝擊。

截至3月底，印度政府對美國將實施對等關稅一事的態度都未改變，就是印度政府正在各層面上與美國政府保持接觸，希望達成互惠互利的貿易協議，以將對等關稅衝擊降到最低。

印度新德里電視台（NDTV）今天報導，印度和美國將於未來幾週針對特定行業會談，以確定最終的雙邊貿易協議架構。印度貿易部長戈雅（Piyush Goyal）表示，已進行的談判都很順利，這對兩國都有利；他強調，印度的利益不會受損害。

川普稍早在白宮舉行的記者會提到，印度將大幅取消關稅，暗示印度可能免受美國對等關稅影響。

印度快報報導，美國代表到印度進行4天協商，3月29日才離開印度。印度與美國已準備好正式談判，預料印度將調降美國商品關稅，以換取美國對等關稅措施「手下留情」。

這篇報導指出，美國代表批評印度對植物油、蘋果、玉米、摩托車、汽車、鮮花、天然橡膠、咖啡、葡萄乾、核桃、酒精飲料等商品，徵收過高關稅。

印度新聞信託社（PTI）今天報導，印度出口商品中有18%銷往美國，同時有6.22%進口商品來自美國；2023到2024年印度對美國貿易順差達353.2億美元（約新台幣1.17兆元），美國可說是印度最大貿易夥伴之一。

印度經濟時報（Economic Times）1日指出，面對美國對等關稅壓力，印度已承諾增加對美國的能源採購，預料採購金額將從去年的150億美元，拉高到250億美元，也會增加對美軍購，金額將達數十億美元，當中還包括最頂尖的F-35匿蹤戰機。

報導指出，印度已提出要降低杏仁、蔓越莓等許多自美國進口產品關稅，估計價值達230億美元，可說是印度多年來在關稅上最大的讓步。