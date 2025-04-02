川普「解放日」倒數！避險基金如臨大敵 循這5路分頭避險

美國總統川普2日即將宣布對等關稅措施，市場憂心貿易戰升溫之際，高盛（Goldman Sachs）資料顯示，避險基金已縮減風險押注，轉向避險操作。

路透周二取得高盛發給客戶的簡報指出，關稅變高，加上企業預料下修獲利預測，可能導致標普500指數在未來三個月下跌5%；不過，美股接下來一年內仍將回穩。

以下是高盛主經紀業務對避險基金基金操作動向的觀察：

1. 全面收兵

避險基金已全面減持部位，尤其是在歐洲，其次是新興市場和亞洲。

根據 BMLL Technologies 統計，3 月透明和非透明交易市場的成交量整體呈現下滑趨勢，僅 3 月 21 日因大型選擇權結算日而出現交易量放大。這類日期通常會因衍生性商品結算而放大交易量。

2. 避開新興市場

避險基金大舉撤出主要新興市場。

截至目前，今年以來他們在拉丁美洲和亞洲的新興市場股票部位仍以空單居多，做多部位相對較少。高盛數據顯示，亞洲股市3 月遭逢龐大賣壓。

3. 撤出景氣循環股

避險基金減碼和景氣高度連動的股票。這類企業像是汽車零件製造商、部分珠寶品牌和家居賣場，在消費者手頭吃緊時通常表現不佳。

4. 掉頭布局

高盛的數據顯示，避險基金原本一路加碼歐洲汽車股，一直到 3 月初後，便轉而出脫持股。

川普上周公開表示，將自 4 月 3 日起對進口汽車和輕型卡車課徵 25% 關稅後，投機客大舉做空這個產業。汽車零組件也將自 5 月 3 日起加徵關稅。

5. 金屬概念股受青睞

高盛指出，過去幾周，避險基金大量買進易受金屬行情波動的相關類股票，一直站在買方。報告提到，避險基金金持有這類股票的部位已達近年高點，但未具名列出個別公司。