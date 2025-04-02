川普對等關稅風暴對台灣衝擊有多大？彭博推估四情境

美國總統川普預料將在4月2日「解放日」的美東時間下午4時（台灣時間4月3日清晨4時）公布對等關稅措施，儘管目前已知的細節寥寥無幾，彭博資訊依然評估四種假設情境，推估美國主要貿易夥伴所受到的衝擊，在最糟情境下，美國對台灣進口產品的關稅稅率可能提高28個百分點，中期對美出口將銳減70%。

彭博經濟學家研究的四種假設情景，首先是美國以最大限度對貿易夥伴徵收對等關稅、且貿易夥伴課徵報復性關稅的幅度為美國加徵幅度的一半，其次為美國以最大限度徵收對等關稅、貿易夥伴不報復，第三是美國關稅以最大限度的一半幅度徵收對等關稅、貿易夥伴報復性關稅的幅度為美國加徵幅度的一半，最後是美國以最大限度的一半幅度對徵收對等關稅，貿易夥伴不報復，主要剖析對象為美國15大貿易逆差來源經濟體。

彭博分析指出，若美國以最大限度對貿易夥伴徵收對等關稅，中國大陸輸美產品關稅稅率將暴增54個百分點，印度激增53個百分點，歐盟將提高52個百分點，這三個經濟體所受到的衝擊可能最大，對美出口都可能銳減，但這些經濟體經濟產值受關稅衝擊的比率較低，因為以對美出口為國內生產毛額（GDP）主要貢獻來源的依賴較低，因此影響應該可控。

加拿大商品關稅稅率可能遭大幅上調38個百分點，東南亞國協（ASEAN）經濟體也可能遭調高36個百分點，但這些經濟體對美國需求的依賴程度更高，影響可能會更具破壞性，加拿大和越南可能是最大輸家，因為兩國輸美商品關稅稅率將遭大幅拉高，且仰賴對美出口的附加價值占比也較高。

路透分析，美國對越南課徵對等關稅，將再度衝擊Nike、愛迪達（Adidas）、露露檸檬（Lululemon）及其他運動服飾品牌的業績，勢必將牽動台灣供應鏈。泰國則推估，美國潛在關稅可能帶來70億-80億美元的衝擊。

彭博分析顯示，若美國以最大限度徵收對等關稅，台灣輸美產品關稅稅率將遭提高28個百分點，若美國貿易夥伴的報復幅度為美國加徵關稅幅度的一半，台灣同期對美出口將暴減70%，若美國貿易夥伴不報復，則將下滑63%，若美國關稅以最大限度的一半幅度徵收對等關稅、美國貿易夥伴的報復幅度為美國加徵關稅幅度的一半，台灣到2030年的對美出口將減少42%，若美國貿易夥伴不報復，則可能下滑35%。

然而，台灣經濟遭受的衝擊可能比加拿大、越南等國更輕微，因為台灣仰賴對美出口的附加價值占比估算為6%。

不過，彭博也指出，由於美國政府幾乎沒有預先提供對等關稅的任何指引，再加上川普難以預測的行事風格，且全球貿易體系盤根錯節，因此模型估算的誤差範圍可能很大。