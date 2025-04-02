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巴克萊：台灣恐因現有匯率運作方式 成為美國關稅目標

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
巴克萊銀行策略師指出，台灣可能因現有匯率運作方式，成為美國關稅目標。路透
巴克萊銀行策略師指出，台灣可能因現有匯率運作方式，成為美國關稅目標。路透

巴克萊銀行的Mitul Kotecha等分析師在報告中表示，儘管亞洲經濟體並未操縱匯率，但台灣、韓國、日本及泰國仍有高機率因其現有的匯率運作方式，而被美國盯上。

報告指出，美國總統川普將亞洲經濟體的貿易行為當做目標，並對操縱匯率發出警告，這可能會被納入即將出爐的對等關稅的考量中。

市場同時關注即將發布的美國財政部報告。根據巴克萊計算，亞洲沒有一個國家會被指定為匯率操縱國，儘管台灣、韓國、泰國與日本或 「接近」 被指定為匯率操縱國。

中國大陸和印度去年淨賣出美元，但經匯率價格調整後的外匯存底變動顯示，中國存在透過國有銀行等買匯干預的行為。

川普 關稅

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