川普新關稅即將上路 全球經濟進入新一波風險時代

美國總統川普預定周三宣布百年來最大規模的關稅措施，勢將一舉顛覆二戰之後建立的全球貿易體系，並為全球經濟帶來難以逆料的風險。

川普所謂的對等關稅計畫，讓全球投資人、企業高層、各國政府官和與消費者陷入觀望。他將於美東時間下午4時（台北時間周四清晨4時）在白宮玫瑰園發表談話，會是什麼樣的內容，市場仍無頭緒。直到周二為止，關稅的規模和涵蓋範圍仍在折衝之中。

野村控股首席經濟學家蘇巴拉曼（Rob Subbaraman）表示，外界對於關稅結構、課徵對象與金額細節仍一頭霧水，形同「盲飛」迎接這個揭曉的大日子。

他在給客戶的報告中寫道：「川普政府提出的所謂對等關稅，不同人有不同解讀。」他指出，若是直接比照對方國家對美國貨品的關稅，還算清楚；但「我們認為，美方認定的對等關稅標準恐怕會更廣、更難以量化。」

對象不明

川普尚未明確列出關稅打擊目標，但他和白宮高層已多次點名歐盟、墨西哥、加拿大、日本、南韓、越南和印度，指控這些國家有不公平貿易行為。中國大陸出口貨品目前已累計被課以20%的附加關稅。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估計，全球大約33兆美元的貿易額被鎖定為潛在對象，各國對美出口恐面臨下挫的幅度在4%到90%不等。彭博經濟團隊編製的「全球貿易政策不確定性指數」周二升至自 2009 年有紀錄以來最高水準。

高盛經濟學家預測，美國對所有國家的平均關稅稅率今年將上升15個百分點，並警告這將推高核心通膨、削弱經濟成長，並加劇經濟衰退風險。

如何定義「對等」

川普表示，他所謂的對等關稅目標是針對貿易夥伴對美國企業設下的關稅與非關稅壁壘進行對等反制，其中包括官方認定為對美貿易順差過高、特定稅制或針對單項商品課徵的各類關稅。

自2月13日川普下令推動「公平且對等的貿易」以來，白宮官員這一個多月趕工制定相關政策。

過去數月來，分析師一直設法預測這些模糊不清的關稅政策可能帶來的衝擊，並依不同情境進行推演。彭博經濟研究表示，若採取最嚴格版本，美國平均關稅稅率將增加多達 28 個百分點，兩到三年內恐導致美國GDP減少4%、物價上漲近2.5%。

不論情境為何，對美國貿易夥伴的衝擊都將十分嚴重。對出口美國的打擊程度而言，中國大陸、歐盟和印度可能首當其衝，儘管這些經濟體或許仍有能力撐過難關。彭博分析指出，相較之下，加拿大和東南亞國家受到的整體衝擊恐怕更大。

停滯性通膨？

所謂停滯性通膨，也就是經濟成長遲滯同時物價持續上漲，這樣的情況也引發關切。哥倫比亞大學商學院教授、前亞洲開發銀行首席經濟學家魏尚進指出，當前情勢與1970年代因石油危機引發的停滯性通膨有些相似。他說：「這兩段時期對美國社會而言都非常痛苦，讓許多家庭生活困難。如今，我們正因不必要、完全可以避免的政策選擇，面臨重蹈覆轍的風險。」