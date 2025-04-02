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川普打關稅戰 2027年全球GDP恐降0.6%美國最傷

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普預料明天宣布的對等關稅，如果實施對象是世界各國，全球經濟都將因為進口商品價格高漲而受創，當中美國所受衝擊將最為嚴峻。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導指出，川普日前表示，根據對美商品徵收關稅和其他貿易壁壘所祭出的「對等關稅」，實施對象為「每一個國家」。

另外，對汽車和汽車零件加徵的25%關稅，則將於3日生效。

日本貿易振興機構（JETRO）估計，川普接連推出的關稅措施，從全球對等關稅到針對汽車和中國商品的稅率，使得2027年全球國內生產毛額（GDP）有可能下滑0.6%。

若以國際貨幣基金（IMF）預測的2027年全球GDP為127兆美元來算，0.6%相當於7630億美元。

美國本身受到的衝擊會最大，JETRO估計，美國2027年GDP會掉2.7%。一來，進口成本增加，最先吞掉的就是仰賴中國零件的美國企業利潤。

二來，汽車關稅也將推升車價，這使得消費者不得不縮減其他花費。耶魯大學預算實驗室（YaleUniversity's Budget Lab）日前估計，單是汽車關稅，就可能導致每個家庭的平均可支配所得少了492美元到615美元（約新台幣1.6萬至2萬元）。

川普和他的幕僚則聲稱，透過祭出對等關稅，進口關稅將有機會取代所得稅成為主要稅收來源。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，川普的關稅計畫預料於未來10年為美國政府增加6兆美元稅收。

納瓦洛等人堅稱，這種關稅可用來降低所得稅。部分美國選民接受這種說法，認定關稅是由外國企業買單，美國消費者不會感受到陣痛。

然而，日經亞洲報導，事實上，掏荷包支付這些關稅的是在美國的企業。如果這些企業轉嫁成本，到頭來支付關稅的會是美國消費者。

川普 關稅

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