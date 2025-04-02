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怕賣一輛虧一輛！賓士考慮入門款撤出美市場 應付關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，賓士集團（Mercedes Benz）正考慮從美國市場撤出最低價車款。圖為賓士的高級車款。美聯社
知情人士透露，賓士集團（Mercedes Benz）正考慮從美國市場撤出最低價車款。圖為賓士的高級車款。美聯社

據知情人士透露，賓士集團（Mercedes Benz）正考慮從美國市場撤出最低價車款，因為美國總統川普的汽車關稅可能會導致銷售銷售這類款車「划不來」。

知情人士說，賓士考慮減少銷售像是小型GLA休旅車這類較為入門款的車款，做為廣泛關稅應變計畫的一環。川普對汽車徵收25%關稅的措施預定本周生效。

根據知情人士說法，賓士尚未做出最終決定，而且可能根據關稅實施的情況做出調整。他們表示，華盛頓當局沒有給予明確指引，讓主管們感到挫折，而且不確定如何因應。

賓士發言人表示，公司目標讓在美國的銷售最大化，但沒有進一步詳述。

有許多車廠在日益惡化的貿易戰中苦苦掙扎，因貿易戰傷害了車廠的銷售且干擾供應鏈。奧斯頓·馬丁（Aston Martin）和法拉利計劃在美國調高部分車款售價，福斯汽車則考慮擴大在美生產。克萊斯勒母公司Stellantis董事長埃爾坎（John Elkann）周一拜會川普川普，該公司正與其他汽車製造商聯手希望影響川普政府的決定。

如果賓士決定在入門款高階市場中減少銷售產品，將讓賓士這類獲利能力最少的車款避開關稅衝擊。對於像是在美起售價約4.3萬美元（新台幣約143萬元）的GLA車款而言，如果不把關稅轉嫁給消費者，關稅將導致該車款已經稀薄的利潤演變成虧損。撤出入門款，也可能鼓勵消費者轉向選擇較高階的車款。美國依然是賓士的主要市場，原因是當地對利潤較高、較大型的休旅車需求強勁。

賓士集團在執行長康林松（Ola Källenius）帶領下，把資源導向S-Class等最昂貴豪華車款，進一步擴大高端市場，同時縮減小型轎車的製造數量。隨著電動車需求下滑，賓士已經延後生產純電車的目標，並且重新確認投資內燃機引擎車。在2月，賓士警告利潤降低，原因是競爭激烈、貿易緊張且消費者氛圍轉向。

根據彭博上周估計，賓士和保時捷將受美國新關稅衝擊最深，可能面臨達到規模34億歐元（37億美元）的衝擊。

川普 賓士 關稅

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