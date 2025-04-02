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美股益發淡定 投資人押注明天過後關稅撥雲見日

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股目前狀態是忐忑樂觀。路透
美股目前狀態是忐忑樂觀。路透

美國股市本周走勢回穩，可見投資人仍然押注，美國總統川普貿易政策2日明朗後，將為市場帶來穩定。

自川普開始對美國最大貿易夥伴加徵關稅以來，美股雖有所回落，但跌幅並不如市場原以為那麼大。若投資人真認為經濟將陷入衰退，股市表現應該更差才對。截至周二下午，標普500指數自2月創下歷史新高以來下跌約9%，但近一周已大約穩住陣腳，先前幾周從低點反彈後未再出現大幅波動。

川普總統預定台北時間周四清晨4時在白宮玫瑰園宣布全面關稅計畫，但具體內容尚不明朗。他在周一晚間表示已敲定方案，但未透露細節。

道瓊社整理投資人和分析師對股市的抗跌表現提出幾項解釋，包括：

--投資人仍相信川普不會堅持推動會重創經濟成長的關稅政策。

--他們認為，在看到更多經濟明顯出現問題的跡象前，還不到押注經濟衰退的時候。

--市場相信，隨著川普關稅計畫的細節逐漸明朗，有助於降低干擾股市的不確定性。

但也有分析師認為，市場低估了關稅帶來的風險。

高盛分析師最近預測，美國實際關稅稅率今年將上升15個百分點，對經濟成長造成逾1個百分點的拖累，部分原因是關稅對消費者形成類似稅負的壓力。高盛目前認為，美國未來12個月出現經濟衰退的機率為35%，高於先前預估的20%。

道瓊社分析，最大困難在於，外界至今仍不清楚川普究竟想透過關稅達成什麼目的。如果他的目的是籌措可觀財政收入、迫使製造業回流美國，那麼關稅規模必須夠大、執行時間也要夠久。但如果只是為了向他國施壓、換取讓步，這些關稅措施可能只是短暫手段。

大多數投資人也已認清，川普對關稅的執著程度，比華爾街年初原本預期的還要高。他已對鋼鐵和鋁等多項商品課徵關稅，甚至不排除今年可能因此出現經濟衰退，這也讓市場神經緊繃。

市場擔憂的是，關稅政策搖擺不定，就算還沒正式實施，也可能讓企業延後投資決策，進而拖累整體經濟。

道瓊社指出，儘管部分人樂觀認為「不確定性高峰」可能已過，但投資人普遍不認為未來局勢會馬上明朗。川普即將宣布的措施，恐怕會掀起一段充滿談判、反制和遊說的動盪期，各國政府和企業將全面捲入。

嘉信理財（Charles Schwab）資深投資策略師高登（Kevin Gordon）說：「以這任白宮的作風來看，政策幾乎每天都在變動。」

這種忐忑的樂觀也蔓延到股市以外的領域。

投資人最近幾周要求持有低評等企業債比美國公債多出來的利差略為上升，但整體利差仍低於去年高點，顯示市場對於經濟若陷入衰退、企業違約率大幅攀升的擔憂仍屬溫和。

先鋒集團（Vanguard）全球信貸研究部聯合主管康尼夫（Colleen Cunniffe）表示，信用市場相對穩定，主要反映目前的經濟基本面狀況。

她說：「雖然低收入家庭的壓力似乎有升高跡象，但整體來看，消費者的狀況仍算穩健。」

川普 關稅

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