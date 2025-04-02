川普政府估關稅進帳6,000億美元 經濟學家潑冷水說一半不到

川普準備在周三公布對美國貿易夥伴徵收更多關稅，他認為關稅能讓美國變「有錢」；但經濟學家說，這筆收入可能遠低於白宮的預期，最終金額還受到美國經濟、國家債務以及就減稅方案進行立法協商的影響。

白宮貿易顧問納瓦羅周日上福斯新聞網節目時估計，關稅每年可為政府增加約6,000億美元的進帳，十年內增加6兆美元。汽車關稅每年再增加1,000億美元。

CNBC報導，經濟學家預計川普關稅政策產生的收入，將遠低於納瓦羅的估計，甚至連一半都不到6。

穆迪首席經濟學家詹迪（Mark Zandi），每年6,000億到7,000億「不在可能範疇裡」，「能收到1,000億到2,000億美元，就很幸運了」。

華盛頓郵報報導，白宮考慮對大多數進口商品課徵20%的關稅。但川普政府最終可能選擇依據各國貿易情況和非貿易壁壘，逐一適用不同的稅率。

納瓦羅的收入預測似乎是基於20%的關稅稅率計算而得。美國去（2024）年進口了3.3兆美元的商品，20%關稅率將產生大約6,600億美元的收入。

耶魯大學預算實驗室經濟學主任、拜登時期白宮經濟顧問委員會前首席經濟學家泰德斯基（Ernie Tedeschi）說，那很可能是納瓦羅打的算盤，但他忽略了一些事。

準確的關稅收入估計必須考慮到關稅對美國和世界各地的許多經濟影響。將這些影響結合在一起，會導致收入減少。

泰德斯基援引耶魯大學預算實驗室周一發布的分析表示，考慮到種種影響，課徵20%的關稅，每年能籌到2,500億美元左右。

關稅通常會提高消費者物價，20%的關稅將讓一般消費者每年多掏3,400到4200美元。如果進口商品變貴，消費者會減少購買進口商品，需求下降後進口將隨之減少，進口關稅的收入自然也跟著減少。

彼得森國際經濟研究所的經濟學家表示，普徵50%的關稅，每年能籌到大約7,800億美元。但這也是樂觀評估，尚未計入報復措施會導致美國經濟成長放緩，也沒考慮到關稅本身的負面成長效應。

Urban-Brookings稅收政策中心資深研究員麥克雷蘭（Robert McClelland）說，關稅還將引發「經濟活動減少」。

不將關稅成本轉嫁給消費者的美企，利潤可能受影響、繳交的所得稅可能減少 。如果調漲售價以轉嫁成本，消費者可能縮減支出，從而降低公司利潤和稅款。遭遇財務打擊的公司也可能裁員。

預計外國也將徵收報復性關稅，這將損害出口產品的美企，而其他國家可能經歷經濟衰退，因而減少對美國產品的需求。

經濟學家還指出，川普可能將部分關稅收入用於救濟某些因貿易戰而受創的各方。他在第一個任期就這樣做。根據美國外交關係委員會的數據，政府當時向面臨報復性關稅的美國農民發放了610億美元，占2018到2020年中國大陸商品關稅收入的92%，幾近於全額。