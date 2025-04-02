快訊

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

NBA／柯瑞狂轟12記三分彈單場52分 勇士退灰熊排名也超車

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅對美經濟的衝擊點？Fed官員警告：消費者停止支出

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。路透
美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。路透

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）警告說，關稅的不確定可能導致消費者支出或企業投資減緩，並產生不利影響。

今年有央行決策投票權的古斯比周二接受福斯新聞採訪時表示，由於進口占美國經濟僅11%，關稅對整體物價的影響可能有限。

但他繼續表示，「令人擔心的是，如果它超出11%的範圍，無論是因為進口關稅是用於零組件並引發廣泛產業製造成本上升，或是人們開始驚慌失措，並且改變他們的行為。如果消費者停止支出，或企業停止投資，原因是他們不確定或害怕我們未來的走向，那就會有點一團亂」。

古斯比指出，理論上而言，一次性關稅對價格的影響應該是暫時的，但實際上可能會產生更長久的影響。他表示，這可能受到報復性關稅帶動，而且一些關稅可能打擊所謂的中間財，像是最終用於國內製造產品的零組件。

古斯比曾表示他仍然預期利率在未來12至18個月內下降，他在最新訪談中表示，結構性資料仍顯示美國經濟成長穩健，不過對消費者和企業的調查指標正在減弱，「已見到企業和消費者的信心、情緒數據幾乎急劇下滑」。

聯準會在3月的決策會議將基準利率維持在4.25%-4.5%，是連續第二度按兵不動，此前在下半年已經降息1個百分點。聯準會主席鮑爾在會議後表示關稅的通膨影響可能是暫時性的。

川普 關稅

延伸閱讀

又有新關稅選項？傳川普團隊再提議 稅率比全面課徵20%低

美債、投等債ETF商品 人氣旺

普及式關稅？對等式關稅？川普表示他已經做成決定 但...

NBA／直言柯瑞當代最具影響力 球哥：改變了籃球潮流

相關新聞

美國對等關稅要來了：貿易順差創新高的台灣，會如何被影響？

自川普再次入主白宮以來，他的競選承諾——實現「公平貿易」——顯然不是空話，從初期就開始對加拿大、墨西哥和中國強硬施壓，到近期對個別產品如鋼、鋁和汽車的針對性關稅，美國的關稅政策如同一場精心編排的國際博弈，充分展現其扭轉鉅額貿易逆差的決心（2024 年美國對外貿易逆差高達 1.2 兆美元，創下近十年新高）。

怕賣一輛虧一輛！賓士考慮入門款撤出美市場 應付關稅

據知情人士透露，賓士集團（Mercedes Benz）正考慮從美國市場撤出最低價車款，因為美國總統川普的汽車關稅可能會導...

美股益發淡定 投資人押注明天過後關稅撥雲見日

美國股市本周走勢回穩，可見投資人仍然押注，美國總統川普貿易政策2日明朗後，將為市場帶來穩定。

川普政府估關稅進帳6,000億美元 經濟學家潑冷水說一半不到

川普準備在周三公布對美國貿易夥伴徵收更多關稅，他認為關稅能讓美國變「有錢」；但經濟學家說，這筆收入可能遠低於白宮的預期，...

關稅對美經濟的衝擊點？Fed官員警告：消費者停止支出

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）警告說，關稅的不確定可能導致消費者支出或企業投資減緩，並產...

川普關稅「解放日」將至！歐洲民調揭反制聲浪 丹麥最高79%挺報復美國

美國總統川普將於2日對主要貿易夥伴徵收新一輪關稅，引發全球高度關注。衛報引述國際網路市場調查和數據分析公司YouGov民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。