聽新聞
0:00 / 0:00
關稅對美經濟的衝擊點？Fed官員警告：消費者停止支出
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）警告說，關稅的不確定可能導致消費者支出或企業投資減緩，並產生不利影響。
今年有央行決策投票權的古斯比周二接受福斯新聞採訪時表示，由於進口占美國經濟僅11%，關稅對整體物價的影響可能有限。
但他繼續表示，「令人擔心的是，如果它超出11%的範圍，無論是因為進口關稅是用於零組件並引發廣泛產業製造成本上升，或是人們開始驚慌失措，並且改變他們的行為。如果消費者停止支出，或企業停止投資，原因是他們不確定或害怕我們未來的走向，那就會有點一團亂」。
古斯比指出，理論上而言，一次性關稅對價格的影響應該是暫時的，但實際上可能會產生更長久的影響。他表示，這可能受到報復性關稅帶動，而且一些關稅可能打擊所謂的中間財，像是最終用於國內製造產品的零組件。
古斯比曾表示他仍然預期利率在未來12至18個月內下降，他在最新訪談中表示，結構性資料仍顯示美國經濟成長穩健，不過對消費者和企業的調查指標正在減弱，「已見到企業和消費者的信心、情緒數據幾乎急劇下滑」。
聯準會在3月的決策會議將基準利率維持在4.25%-4.5%，是連續第二度按兵不動，此前在下半年已經降息1個百分點。聯準會主席鮑爾在會議後表示關稅的通膨影響可能是暫時性的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言