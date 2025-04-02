川普關稅「解放日」將至！歐洲民調揭反制聲浪 丹麥最高79%挺報復美國

美國總統川普將於2日對主要貿易夥伴徵收新一輪關稅，引發全球高度關注。衛報引述國際網路市場調查和數據分析公司YouGov民調顯示，大多數西歐人支持歐洲對美國商品徵收報復性關稅。

YouGov在丹麥、法國、德國、義大利、西班牙、瑞典和英國進行民調發現，如果美國繼續加徵關稅，絕大多數人支持對美國徵收報復性關稅，支持率從義大利的56%到丹麥的79%不等。

德國和法國有68%的民眾，支持歐洲對美國採取報復措施，其中75%的德國人認為美國現有的關稅已經損害他們的經濟。

受訪的6個歐盟國中，60%的丹麥人和76%的西班牙人認為美國關稅對歐洲經濟有負面影響。74%德國人和68%法國人持相同看法。

這項調查於3月6日至24日在丹麥、法國、德國、義大利、西班牙、瑞典和英國進行，針對9452名成年人。

川普今年2月宣布對所有運往美國的外國鋼鐵和鋁產品徵收25%的關稅，其中包括來自歐盟的產品。 3月又宣布對境外生產的汽車徵收25%的新關稅將於4月2日生效，預計這項措施將嚴重影響歐洲汽車業。