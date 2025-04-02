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又有新關稅選項？傳川普團隊提第三方案 稅率比全面課徵20%低

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又有新關稅選項？傳川普團隊再提議 稅率比全面課徵20%低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普預定4月2日宣布對等關稅措施。路透
美國總統川普預定4月2日宣布對等關稅措施。路透

距離美國總統川普預定4月2日宣布對等關稅措施倒數之際，知情人士透露，川普的經濟團隊正為川普提供新的關稅選項。稍早，白宮表示，川普的全面關稅將在周三宣布後立即生效，而華爾街將安然無恙。

美媒周二引述知情人士的話報導，川普團隊近幾天考慮對幾乎所有進口產品徵收20%的普遍關稅，而非採取對等關稅，即依據不同國家徵收不同關稅。不過知情人士透露，美國貿易代表署（USTR）正在準備第三種選擇，即對一部分國家徵收全面關稅，至於稅率可能不會像20%普遍關稅選項那麼高。

在新的、立場偏中間的關稅選項出爐之前，美國政府正考慮實施20%的普遍關稅選項，但遭到產業和勞工團體反對，同時還有少數共和黨參議員表示，屆時他們會考慮投票支持民主黨的一項決議，也就是挑戰總統的緊急關稅權力，決議案預定周三唱名表決。

另外，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）1日向記者表示，川普的的關稅措施在2日公布後就會立即生效，「我的理解是關稅將在明天宣布，將會立即生效，總統已經預告了一段時間」。

川普周一表示已經「敲定」所謂「對等」關稅計畫，目標是要重新平衡美國的貿易關係。李維特說，川普周二下午與他的貿易團隊開會討論細節。

川普計劃於4月2日下午4點在白宮玫瑰園的一場活動上宣布對全球貿易夥伴的關稅措施，這是他致力於要把製造業帶回美國、重塑世界貿易體系的行動核心。川普長期來批評全球貿易體系不公平。

李維特幾乎沒有透露關稅規模和範圍，但表示川普願意聽取外國政府和企業領導人要求降低稅率的意見。她表示，許多國家已就關稅計畫與川普政府洽談，「總統隨時準備接聽電話，隨時歡迎良好的談判，但他非常著重於修補過去的錯誤，並且彰顯美國工人受到公平對待」。

李維特還淡化了消息宣布前的市場動盪。投資人對關稅可能推高消費者物價的疑慮，已經導致美國股市出現持續數周的拋售。她說：「就像在他第一任期時那樣，華爾街將沒事的」。

當被問及白宮顧問是否可能誤判關稅影響並最終損害美國經濟時，李維特否認了這種可能性，「他們不會錯的」，「將會成功的，總統有一支出色的顧問團隊，他們幾十年來一直在研究這些問題，而且我們聚焦於恢復美國的黃金時代，讓美國成為製造業超級大國」。

川普 關稅

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